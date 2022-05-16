НАТО як союз нічим не допоміг Україні, — Кулеба (відео)

Глава українського МЗС розкритикував Альянс і виділив роль Євросоюзу, який завдяки Україні стає рушійною силою, здатною визначати майбутнє континенту.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що війна в Україні показала: НАТО як союз нічим не допоміг Україні і мало що може зробити в умовах кризи. При цьому чиновник наголосив на ролі союзних країн. Коаліція країн, які представляють частину НАТО, дуже допомагає, і Україна це ніколи не забуде. Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

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Інтерв'юерка Марія Такео поставила главі українського МЗС питання про те, чи Україна залишила спроби вступити в НАТО і чи покладає зараз свою головну надію на Євросоюз, після багаторічних невдалих зусиль стати членом НАТО, представники якого не прагнули бачити ще одну східноєвропейську країну у своєму складі, і на тлі заявок до альянсу від Фінляндії та Швеції.

У відповідь Кулеба сказав, що вважає це Україна — головна надія для Європейського союзу.

"Погляньте, як ЄС змінився за останні 2,5 місяці, — зазначив він, — на початку війни здавалося, що НАТО — сильний альянс, який може діяти, а ЄС здатний лише висловлювати занепокоєння різного ступеня глибини у своїх публічних заявах".

"Однак війна показала, що насправді все зовсім інакше. Саме НАТО як альянс, як інститут може зробити дуже мало, якщо взагалі щось. Союзні країни окремо допомагали, так. Коаліція країн, які представляють частину НАТО, дуже допомогла, і ми ніколи не забудемо їхню підтримку. Але НАТО як союз не зробив нічого", — зазначив Кулеба.

"Санкції Євросоюзу, сильні політичні заяви, економічна підтримка, фінансування військової допомоги — Євросоюз йде правильним шляхом як рушійна сила, здатна визначати майбутнє континенту. І саме Україна дала їм можливість це довести", — сказав Кулеба.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Швеції офіційно оголосила про намір вступити до НАТО. Водночас, Данія, Норвегія та Ісландія заявили, що допоможуть забезпечити безпеку Швеції та Фінляндії, поки розглядатимуть заявки від цих країн.