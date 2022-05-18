Армия Украины за 80 дней войны полностью уничтожила 17 российских БТГр, — Резников

Министр обороны признал, что Россия превосходит Украину в тяжелом вооружении и призвал страны Запада увеличить объемы военных поставок.

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С начала полномасштабного вторжения ВС РФ украинская армия полностью ликвидировала 17 российских батальонных тактических групп. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе заседания Совета глав Миноборон ЕС, на котором также присутствовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, с начала полномасштабной войны прошло более 80 дней, и за указанный период Россия продемонстрировала неготовность вести наступальные действия сразу на нескольких направлениях.

Алексей Резников признал, что оккупанты доминируют над Украиной в плане тяжелого вооружения, но продолжают нести большие потери среди личного состава и боевой техники. С начала полномасштабного вторжения украинская армия полностью уничтожила 17 российских БТГр, а общая численность военной группировки, которая задействована против нашей страны, составляет около 167 тысяч человек.

"Непосредственно развернуто для участия в боевых действиях 91 БТГр. Еще 55 БТГр могут привлечь из резерва и после восстановления в течение 1-2 месяцев. В настоящее время основные усилия Кремля сосредоточены на попытках окружения и уничтожения группировки ВСУ в Донецкой и Луганской областях, создании и удержании сухопутного коридора из России в Крым и полной оккупации юга Украины. В зоне ведения боевых действий россияне интенсивно обстреливают гражданские объекты, жилые дома, что приводит к большим жертвам среди гражданского населения", — продолжил Резников в ходе заседания.

Как отмечает глава Минобороны, зачастую ВС РФ, используя стратегическую авиацию, применяют крылатые ракеты, целями которых являются транспортная инфраструктура, логистические хабы, а также объекты военно-промышленного и топливо-энергетического сектора.

Действия оккупантов, по словам Резникова, свидетельствуют о том, что Кремль готовится к ведению долгосрочной военной операции. На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей ВС РФ активно возводят фортификационные сооружения и проводят инженерные работы, пытаясь укрепить рубежи обороны.

"Каждый день войны приносит жертвы среди наших военных и огромные страдания гражданского населения. Наших людей похищают, пытают, убивают. Война рушит украинскую экономику. С каждым днем увеличивается потребность в ресурсах для восстановления. Затягивание войны влечет за собой риск глобального продовольственного кризиса, а также очередного миграционного кризиса. Мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайшие сроки и не дать России затянуть конфликт", — подчеркнул Резников и призвал союзников увеличить военные поставки в Украину.

По словам министра обороны, Киев нуждается в танках, бронемашинах и вооружении, которое применяется на дальних дистанциях — пусковых установках MLRS, тяжелой артиллерии, авиации и ракетах.

Одна батальонная тактическая группа ВС РФ, по разным оценкам, может насчитывать от 600 до 800 военнослужащих.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что защитники Мариуполя получили новый приказ от командования. После длительной обороны портового города и завода "Азовсталь" украинские военнослужащие, по словам главы Минобороны, должны сохранить свою жизни и вернутся домой.

Также Алексей Резников предупреждал, что Украина прошла рубикон полномасштабной войны против РФ.