Рубикон пройден. Министр обороны рассказал, к чему нужно готовиться украинцам

Также министр обороны описал главные достижения украинцев с начала полномасштабного вторжения и сообщил, что делается для усиления обороны страны.

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Министр обороны Украины Алексей Резников высказался о том, как будет развиваться ситуация после наступления 9 мая. Эта дата, по его мнению, для многих украинцев сознательно или нет стала неким рубиконом, от помешавшегося на символизме Кремля ждали каких-то особых действий, которые подскажут, как будут развиваться события. Однако 9 мая ничего особенно не произошло, и теперь люди задаются вопросом, что будет дальше.

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"Происходит стратегический перелом в пользу Украины, — уверен Резников. — Этот процесс будет длиться некоторое время. В долгосрочной перспективе эти тенденции делают поражение России неизбежным. В то же время… нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно никто не скажет. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора".

Министр сообщил, что более 1,5 тыс. украинцев уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой украинских партнеров, чтобы потом вернуться в страну качестве инструкторов. Некоторые артиллеристы сразу пойдут в бой. Тяжелое иностранное вооружение со временем обеспечит перелом в пользу Украины. Однако пока оно присутствует на фронтах лишь точечно.

Резников отметил также, что украинское руководство круглосуточно работает, чтобы ускорить и увеличить поступление помощи, однако время идет неописуемо долго, особенно для тех, кто находится в "Азовстали" и на оккупированных территориях.

"Рост давления санкций на Россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых Кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины", — уверен Алексей Резников.

Главные достижения Украины по версии Резникова

Министр обороны рассказал о том, как Украина пережила период с 24 февраля по 9 мая и описал главные достижения страны.

Украинцам удалось сорвать планы Кремля заставить Украину капитулировать через несколько дней после полномасштабного нападения России.

Вместо этого начался условный период "до 9 мая". Потерпев поражение под Киевом, оккупанты сменили тактику: ушли из Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей и сконцентрировались на захвате юга и востока Украины.

Однако и эти планы россиян провалились: силы обороны в зоне проведения ООС, а также в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях сдержали нашествие врага.

К 9 мая Россия получила стратегическое поражение и не смогла уничтожить украинское государство и установить марионеточный режим.

Украинцы вынудили Россию снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня.

Чего Украина добилась на международном уровне

Не менее важны действия Украины на международной арене. По словам Алексея Резникова, всем было очевидно, что Россия значительно превосходит в ресурсах. "Мы осознавали, что запасы оружия советского производства в ходе боевых действий высокой интенсивности быстро иссякнут. Поэтому на всех уровнях велась работа по изменению философии поддержки Украины со стороны западных партнеров, — отметил он. — Ежесуточно во время общения с министрами обороны стран-партнеров мне приходилось системно объяснять, что Украине нужно тяжелое вооружение – авиация, артиллерия, танки и бронетехника и т.д. – западных образцов и калибров, которые используют страны НАТО. В конце концов произошло тектоническое смещение".

Среди достижений на международном уровне Резников назвал следующие.

За месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет, начав получать тяжелое вооружение от партнеров.

Благодаря лидерству американских партнеров 26 апреля произошла историческая встреча глав оборонных ведомств более 40 стран мира на американской базе Рамштайн в Германии. Там свободный мир определил новую общую цель: не остановить, а победить Кремль.

В США принят закон о ленд-лизе – формат помощи, который во время Второй мировой войны помог одолеть Гитлера.

В разных государствах, а также на уровне ЕС, принимаются политические решения, которые увеличат поддержку Украины не только в оборонном, но и экономическом, социальном, гуманитарном плане. Таким образом, к стратегическому поражению РФ на поле боя добавилось стратегическое поражение на международном уровне.

Что происходило в оборонном секторе страны

"Эскалация спровоцировала взрывной рост оборонных нужд. Украина не была готова к этому полностью. Ни одна страна в таких условиях (тысячи километров общей границы на фоне многократного преимущества в ресурсах у агрессора) не была бы полностью готова", — подчеркнул министр обороны. Однако благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинцев оборону удалось организовать.

[ + – ] Министр обороны Украины Алексей Резников

Алексей Резников назвал несколько важных факторов, благодаря которым растет обороноспособность страны.

Вновь возникло мощное волонтерское движение, которое закрывало острые проблемные вопросы, пока пробуксовывала государственная бюрократия.

В стране были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала. В Минобороны ориентируются на необходимость обеспечить всем необходимым 1 млн человек, которые будут преодолевать врага. Каждый день наращиваются объемы снабжения, правительство делает упор на стимулирование украинских производителей, которые загружены заказами до конца года.

Активно ищут международную техническую помощь. С партнерами говорят уже не только об импорте, но и о ремонте украинской техники, построении совместных производственных цепей.

Идет инвестирование в современное украинское оружие.

"На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны, — отметил Резников. — Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал".

Напомним, накануне 9 мая эксперты высказывали разные предположения о том, что может заявить президент РФ Владимир Путин в своей речи. Предполагалось, что Путин способен официально объявить войну Украине, мобилизацию или сообщить о вхождении оккупированных украинских территорий в состав РФ.

Однако 9 мая президент РФ не сделал никаких громких заявлений. Он обошелся общими фразами о "притеснениях Запада" и стремлении дать отпор "нацистам".