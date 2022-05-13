Рубикон пройден. Министр обороны рассказал, к чему нужно готовиться украинцам
Также министр обороны описал главные достижения украинцев с начала полномасштабного вторжения и сообщил, что делается для усиления обороны страны.
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Министр обороны Украины Алексей Резников высказался о том, как будет развиваться ситуация после наступления 9 мая. Эта дата, по его мнению, для многих украинцев сознательно или нет стала неким рубиконом, от помешавшегося на символизме Кремля ждали каких-то особых действий, которые подскажут, как будут развиваться события. Однако 9 мая ничего особенно не произошло, и теперь люди задаются вопросом, что будет дальше.
"Происходит стратегический перелом в пользу Украины, — уверен Резников. — Этот процесс будет длиться некоторое время. В долгосрочной перспективе эти тенденции делают поражение России неизбежным. В то же время… нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно никто не скажет. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора".
Министр сообщил, что более 1,5 тыс. украинцев уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой украинских партнеров, чтобы потом вернуться в страну качестве инструкторов. Некоторые артиллеристы сразу пойдут в бой. Тяжелое иностранное вооружение со временем обеспечит перелом в пользу Украины. Однако пока оно присутствует на фронтах лишь точечно.
Резников отметил также, что украинское руководство круглосуточно работает, чтобы ускорить и увеличить поступление помощи, однако время идет неописуемо долго, особенно для тех, кто находится в "Азовстали" и на оккупированных территориях.
"Рост давления санкций на Россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых Кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины", — уверен Алексей Резников.
Главные достижения Украины по версии Резникова
Министр обороны рассказал о том, как Украина пережила период с 24 февраля по 9 мая и описал главные достижения страны.
- Украинцам удалось сорвать планы Кремля заставить Украину капитулировать через несколько дней после полномасштабного нападения России.
- Вместо этого начался условный период "до 9 мая". Потерпев поражение под Киевом, оккупанты сменили тактику: ушли из Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей и сконцентрировались на захвате юга и востока Украины.
- Однако и эти планы россиян провалились: силы обороны в зоне проведения ООС, а также в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях сдержали нашествие врага.
- К 9 мая Россия получила стратегическое поражение и не смогла уничтожить украинское государство и установить марионеточный режим.
- Украинцы вынудили Россию снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня.
Чего Украина добилась на международном уровне
Не менее важны действия Украины на международной арене. По словам Алексея Резникова, всем было очевидно, что Россия значительно превосходит в ресурсах. "Мы осознавали, что запасы оружия советского производства в ходе боевых действий высокой интенсивности быстро иссякнут. Поэтому на всех уровнях велась работа по изменению философии поддержки Украины со стороны западных партнеров, — отметил он. — Ежесуточно во время общения с министрами обороны стран-партнеров мне приходилось системно объяснять, что Украине нужно тяжелое вооружение – авиация, артиллерия, танки и бронетехника и т.д. – западных образцов и калибров, которые используют страны НАТО. В конце концов произошло тектоническое смещение".
Среди достижений на международном уровне Резников назвал следующие.
- За месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет, начав получать тяжелое вооружение от партнеров.
- Благодаря лидерству американских партнеров 26 апреля произошла историческая встреча глав оборонных ведомств более 40 стран мира на американской базе Рамштайн в Германии. Там свободный мир определил новую общую цель: не остановить, а победить Кремль.
- В США принят закон о ленд-лизе – формат помощи, который во время Второй мировой войны помог одолеть Гитлера.
- В разных государствах, а также на уровне ЕС, принимаются политические решения, которые увеличат поддержку Украины не только в оборонном, но и экономическом, социальном, гуманитарном плане. Таким образом, к стратегическому поражению РФ на поле боя добавилось стратегическое поражение на международном уровне.
Что происходило в оборонном секторе страны
"Эскалация спровоцировала взрывной рост оборонных нужд. Украина не была готова к этому полностью. Ни одна страна в таких условиях (тысячи километров общей границы на фоне многократного преимущества в ресурсах у агрессора) не была бы полностью готова", — подчеркнул министр обороны. Однако благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинцев оборону удалось организовать.
Алексей Резников назвал несколько важных факторов, благодаря которым растет обороноспособность страны.
- Вновь возникло мощное волонтерское движение, которое закрывало острые проблемные вопросы, пока пробуксовывала государственная бюрократия.
- В стране были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала. В Минобороны ориентируются на необходимость обеспечить всем необходимым 1 млн человек, которые будут преодолевать врага. Каждый день наращиваются объемы снабжения, правительство делает упор на стимулирование украинских производителей, которые загружены заказами до конца года.
- Активно ищут международную техническую помощь. С партнерами говорят уже не только об импорте, но и о ремонте украинской техники, построении совместных производственных цепей.
- Идет инвестирование в современное украинское оружие.
"На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны, — отметил Резников. — Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал".
Напомним, накануне 9 мая эксперты высказывали разные предположения о том, что может заявить президент РФ Владимир Путин в своей речи. Предполагалось, что Путин способен официально объявить войну Украине, мобилизацию или сообщить о вхождении оккупированных украинских территорий в состав РФ.
Однако 9 мая президент РФ не сделал никаких громких заявлений. Он обошелся общими фразами о "притеснениях Запада" и стремлении дать отпор "нацистам".