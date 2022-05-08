Мобилизация, аннексия, объявление войны Украине. Чего ждать от Путина 9 мая

9 мая президент РФ Владимир Путин в своей речи может объявить войну, мобилизацию или сообщить о вхождении оккупированных украинских территорий в состав РФ. Фокус вместе с экспертами разобрался, какие слухи о решениях Путина на 9 мая имеют под собой основание, а какие нет.

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В Минобороны Великобритании говорят: к 9 мая РФ хочет добиться каких-либо серьезных успехов в войне против Украины. В Госдепе США уверяют: в Москве сделают все возможное, чтобы использовать этот день в пропагандистских целях. И даже папа Римский Франциск предположил: "У русских есть план, что все закончится 9 мая". В Минобороны Украины знают, что 9 мая Россия может прибегнуть к провокациям или усилению обстрелов, но планы Кремля обещают испортить.

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Сакральный день 9 мая

"Для россиян важны шаблоны о величии, особой миссии России, ненависти к врагам. И чтобы о них не забывали, постоянно надо напоминать – бередить рану. А для этого необходимы информационные поводы. И 9 мая – один из них. Поэтому не сказать и не сделать что-то в этот день нельзя. Лучше – устроить парад. Потому что парад – это формирования такого себе упрощенного коллектива и ответственности, – говорит политтехнолог, эксперт "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко. – Но парад в этом году у них под вопросом. Парад какой победы? Путин хотел бы в Киеве, но не получилось. Война продолжается, и Вторая мировая отходит на второй план. Нельзя организовать и пропагандистское шествие "Бессмертного полка". Вряд ли кто-то понесет портреты дедов, когда уже есть 24 тысячи погибших внуков. И если мамы в трауре будут нести портреты не только дедов, но и сыновей, то может сложиться плохое впечатление. Поэтому картинка не получается. Придется придумать сильную речь".

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О чем – вопрос открытый. Возможно, в Кремле до сих пор пишут речь Владимира Путина. В ней могут быть слова о возможном применении ядерного оружия.

"Чтобы, как говорил Киселев, превратить мир в радиоактивный пепел. Но это как-то туманно. Все надеются, в том числе и россияне, что этого не произойдет. Поэтому нужна конкретика, например, расширение территорий", – продолжает Бобыренко.

Аннексия украинских территорий

"Путин может объявить об аннексии Луганской и Донецкой областей в административных границах. Представит это как победу. Мол, продолжает спасать "народ Донбасса". И для этого не обязательно выходить на административные границы, а можно сказать, что территория всех областей входит в состав РФ, но часть их, как это бы ни звучало парадоксально, "остаются оккупированными Украиной". И это будет повод бороться с новой силой за Северодонецк, Краматорск, Славянск", – говорит эксперт "Бюро анализа политики".

И особенно за Мариуполь. Кремль хочет заявить о полном контроле над городом. Туда сначала прибыл пропагандист Владимир Соловьев, а после заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко уверен, несмотря на публичный отказ от проведения в Мариуполе парада, там наблюдается подготовка к "празднованию" 9 мая: город расчищают от завалов, моют и устанавливают памятники советских времен, меняют таблички, раздают георгиевские ленточки. Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что россияне планируют устроить в Мариуполе парад военнопленных.

[ + – ] Разрушенный Мариуполь расчищают от завалов, моют и устанавливают памятники советских времен, меняют таблички, раздают георгиевские ленточки Фото: РИА Новости

Что же касается Херсонской и Запорожской областей, о возможной аннексии которых ранее заявляли в Министерстве внутренних дел, то о них речь вряд ли будет идти.

"Не было официального обращения от Херсона, мол, "великий русский народ, прими нас под свое крыло", – продолжает Бобыренко. – Более того, надо провести хоть какой-то "референдум" об "автономии". Несколько раз организовать подобный не удалось. Несмотря на то, что планировали его на 27 апреля, ничего не произошло – даже участковые комиссии собрать не смогли, не то, что обеспечить явку".

О чем могут сказать как о победе, так это о построении сухопутного коридора в окупированный Крым и якобы запуске Северо-Крымского канала.

Объявление войны Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на днях заявил, что данные спецслужб союзников свидетельствуют: 9 мая Россия намерена объявить полноценную войну, поскольку сейчас она называет боевые действия "спецоперацией".

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"У Путина проблема, как выравнять ситуацию по операции, а не как объявить войну Украине. Дело в том, что если Россия объявит войну, то мы можем сразу подать заявление в Генассамблею ООН, чтобы Россия была признана страной-агрессором. После этого, согласно уставу ООН, все страны-члены должны будут разорвать отношения с РФ. И более того, война – это всегда форс-мажор, и Россия может лишиться всех своих бизнес-партнеров и не сможет предъявить им претензии", – говорит военный эксперт Олег Жданов.

Он замечает, что не видит никаких сигналов, что Россия готовится объявить Украине войну: "На российских федеральных каналах "тишь да гладь и божья благодать". Они готовятся к празднику, и все у них там хорошо. Об операции в Украине вспоминают сводкой, при этом дают цифры нереальные, что они тут разносят Вооруженные силы Украины. И во всем этом победобесии Путин вдруг выходит и говорит: сегодня сходите на шашлыки, а завтра у нас война – все в военкомат. Это будет социальный взрыв".

Сейчас задача Путина — перепланировать операцию на территории Украины. Он ищет того, кто сможет взять на себя командование: наступление захлебнулось, не удалось, поэтому если планы Путина не меняются, а они не меняются, то необходимо готовить третью волну и новые силы.

[ + – ] "И во всем этом победобесии Путин вдруг выходит и говорит: сегодня сходите на шашлыки, а завтра у нас война – все в военкомат. Это будет социальный взрыв" Фото: BBC

Мобилизация в России

Раз победы к 9 мая не получилось, Путин будет искать, как перейти к новому этапу операции – поэтому в России объявят всеобщую мобилизацию. Об этом недавно говорили и в британской, и в украинской разведке.

"Начали сверять резервистов, подсчитывают. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", – заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В пользу мобилизации говорит военная целесообразность. Без дополнительных ресурсов любые политические и военные цели достичь будет тяжело. России надо кем-то воевать. Приход "добровольцев", а их, по оценкам экспертов, уже нашлось около 20 тысяч, кардинально ситуацию не решил. Этих сил явно недостаточно, чтобы доукомплектовать свои войска и думать не о наступлении, а об удержании территории.

Но аргументов против – куда больше.

Мобилизация – это признание, что армия, которую Россия формировала на протяжении десяти лет, на модернизацию которой шел большой бюджет – десятки миллиардов долларов, не может справиться с поставленными задачами. Задачами, которые поддерживают большинство россиян.

По данным российского аналитического центра "Левада-центр" действия российских вооруженных сил в Украине а апреле поддерживали 74% респондентов, а 73% верят в победу России.

"Парадокс – все хотят войны и верят в победу, но каждый хочет воевать с пультом наперевес, около телевизора. Официальных данных нет, сколько людей готовы идти на войну. Но процент ничтожно мал. И это сдерживающий для Путина фактор. Не хотят, чтобы возникла картина, когда люди будут избегать мобилизации, прятаться от повесток, и это может сбить патриотические настроения", – говорит Виктор Бобыренко.

Тем временем по оценкам экспертов, мобилизационный резерв России составляет 900 тысяч. Это те люди, которые служили в армии.

[ + – ] Мобилизация в РФ под вопросом. Приход "добровольцев", а их, по оценкам экспертов, уже нашлось около 20 тысяч, кардинально ситуацию не решил Фото: Открытые источники

Продолжение "спецоперации" в Украине

"Мобилизация будет, но скрытой, – уверен Жданов. ­– Например, в регионах России с низким уровнем жизни, депрессивных: Бурятии, Ингушетии, Дагестане".

Или же в тех регионах, где сейчас взрываются склады и горят нефтебазы, в чем обвиняют Украину: в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Там население уже готовят к мысли, что от Украины необходимо защищаться.

В Москве или Питере точно никого мобилизовать не будет. Повестки будут приносить адресно, процесс не будет отображаться в медиа. Получатель повестки и его родственники не имеют права разглашать информацию.

И такая, как говорят аналитики, уже ведется два месяца. "Те, у кого был боевой опыт, оперативный резерв, или отправились на фронт, или отказались, – продолжает Жданов. ­– Остаются только военнообязанные, которые должны прийти по мобилизации – мужчина от 18 до 60 лет. И уже без боевого опыта. Качество призыва падает. Сейчас российская армия не способна сформировать новые батальонно-тактические группы, пополняют потери существующих. Стараются сохранить 100 тысячную армию в Украине. То есть количество войск не увеличивается, они восполняют утраты. И это деморализует личный состав – старики, которые выжили в первой мясорубке, рассказывают, что ждет новичков. И молодые уже едут не побеждать, не деньги зарабатывать, а чтобы выжить".

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В планах Путина до конца года призвать на службу по контракту 400-450 тысяч человек. Но вряд ли российская экономика выдержит содержание такой армии. Эксперты говорят, максимум еще 100 тысяч человек. И их надо одевать, кормить, платить зарплату. Фактически перестраивать экономику на военные рельсы, как во времена Советского Союза, когда на армию шло 20-40% ВВП. А это означает, что будет меньше денег идти на социалку. То есть, уровень поддержки Путина будет падать.

А еще мобилизованных надо обеспечить техникой. Ее, советских времен, можно достать со складов, распаковать боекомплект.

"За тридцать лет в России ни разу не ставили технику на хранение, а только снимали. То есть, той технике, что на складах, более 40 лет, – говорит Олег Жданов. ­– Сомневаюсь, что россияне делали переконсервацию, как это положено по технологической карте. И поэтому качество техники будет плохое. Мы увидим не танки Т-72 в варианте Б3, а Т-80 советских времен. Далее – мобилизованных необходимо научить техникой пользоваться, сформировать подразделения и части, провести боевое слаживание, и только потом отправлять на фронт. В противном случае, если пропустят хоть один из этапов, будет пушечное мясо".

То есть мобилизация в России в краткосрочной перспективе ничего не даст, а лишь затянет конфликт. Хотя как раз о продолжении "спецоперации" Путин 9 мая может объявить.

Ракетная угроза со стороны РФ сохранится

По словам экспертов, мобилизация в России будет проходить медленно. Нет смысла собрать 100 тысяч, а потом два месяца комплектовать их техникой. Это позволит выиграть время Украине: пока русские будут мобилизовать и формировать третью волну, Украина будет получать оружие от международных партнеров и готовить силы к контрнаступлению.

Пока же Россия постарается бросить все резервы, чтобы добиться успехов на одном-двух направлениях, создать иллюзию наступательных действий.

"Думаю, что в ближайшие недели Украина будет страдать от ракетных ударов, потому что это единственное оружие, которое может дистанционно влиять на ход боевых действий и держать всю страну в напряжении", – говорит военный эксперт. Жданов прогнозирует: это будут попытки разрушить инфраструктуру на территории всей страны, чтобы максимально затормозить перевооружение Вооруженных сил Украины.

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