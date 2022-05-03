Мстительность, расчетливость и обидчивость. Чем руководствуется Путин в своих планах

Есть один особенно зловещий аспект характера Путина, который замечали все, кто его знал. С петербургских времен его реакция на противодействие заключается в том, чтобы не сворачивать с пути, пока он не сметет все преграды.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Политические комментаторы часто называют вторжение Владимира Путина в Украину безрассудной авантюрой. Но Путин, с которым я познакомился в Санкт-Петербурге в начале 1990-х годов, не был азартным игроком в классическом смысле этого слова, и меньше всего его можно было назвать безрассудным. Азартные игры по определению подразумевают риск проигрыша. Мои беседы с Путиным и наблюдения за ним показали, что он не любил рисковать. Вместо этого он тщательно планировал свои действия, систематически сочетая запугивание, насилие и правовые маневры для достижения своих целей. Путин действовал только тогда, когда считал, что результат почти наверняка будет успешным, и упорствовал, используя все необходимые дополнительные ресурсы, пока не достигал своей цели.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Фокус перевел новый текст Эндрю Гудмана, посвященный президенту РФ Владимиру Путину, его характеру и его планам.

Личные обиды и грезы о величии России. Чем руководствуется Владимир Путин в своих планах

Аналитики отмечают различные просчеты в принятии Путиным решений в последнее время, но это не означает, что он действовал по наитию. Путин рассматривал Украину как нерешенную проблему. В течение нескольких лет он предпринимал шаги, которые, по его мнению, должны были обеспечить успех вторжения. Путин предпринял вторжение именно в тот момент, когда больше не мог ждать альтернативного решения. Что бы ни происходило сейчас на местах, есть все основания полагать, что Путин продолжит добиваться решения проблемы на своих условиях до тех пор, пока он остается у власти.

Путин в Санкт-Петербурге

Во время моей службы в Генеральном консульстве США в Санкт-Петербурге в начале 1990-х годов я имел возможность в течение почти 18 месяцев лично общаться с Путиным на самые разные темы. Я познакомился с Путиным вскоре после моего приезда в 1992 году, когда он был чиновником, отвечающим за внешние связи города. Мэр Петербурга закрепил его за мной из соображений безопасности. Вскоре после этого Путин стал заместителем мэра и моим коллегой по всем аспектам отношений города с американским сообществом. Мы вместе посещали церемонии и другие мероприятия, иногда часами катаясь по сельской местности, что позволило мне ознакомиться с его мировоззрением и мнениями по всем вопросам политики и экономики. Поначалу наши отношения были очень теплыми. Но после того, как я начал расследовать организованную преступность в городе и информировать западных чиновников, журналистов и бизнесменов о деятельности, в которой участвовал Путин, наши отношения испортились.

Во время наших бесед Путин неоднократно говорил мне, что России необходимо вернуть себе статус сверхдержавы. Путин не доверял Западу: якобы западные лидеры помогали России только потому, что это было в их собственных интересах. Хотя России нужна помощь Запада для модернизации, в какой-то момент ей придется пойти своим путем и отстаивать свои интересы. Часть интересов России касалась стран так называемого "ближнего зарубежья" (ранее входивших в состав Советского Союза), которые, по словам Путина, составляли естественную сферу влияния России. Он заявлял, что эти страны должны следовать путем, проложенным для них Россией. В беседах со мной Путин не говорил, что Россия поглотит эти страны, но он неоднократно повторял об их традиционных связях с Россией, поэтому "естественно", что они должны действовать в согласии с ней.

[ + – ] Во время наших бесед Путин неоднократно говорил мне, что России необходимо вернуть себе статус сверхдержавы Фото: kremlin.ru

Кроме того, из моих бесед с Путиным и о нем сложился его портрет как человека, который последовательно стремился минимизировать риски. По общему мнению, Путин не брался за дело, если чувствовал, что есть шанс проиграть: он действовал только тогда, когда был абсолютно уверен в победе, и только после тщательной подготовки. Когда Путин считал, что шансы наиболее благоприятны для него, он действовал решительно. Начав что-либо, он был полон решимости довести дело до конца, используя все имеющиеся в его распоряжении средства. Путин отступал или искал уступки только по указанию вышестоящих инстанций или при столкновении с противодействующей силой.

Как начальник отдела внешних связей городской администрации Путин отвечал за лицензирование компаний и регулирование иностранных инвестиций в городе, а также за экспортную деятельность городского порта. Став заместителем мэра, Путин добавил к своему портфолио надзор за правоохранительными органами, включая подразделения налоговой полиции и полиции по борьбе с организованной преступностью, а также за городскими управлениями администрации, туризма, юстиции и связей с общественностью. Эти дополнительные обязанности обеспечили Путину ресурсы, необходимые для доминирования в городе. Сочетая лицензирование и регулирование с полицейскими методами, он разработал план захвата контроля над компаниями и даже целыми секторами экономики города.

Modus operandi Путина

Как признавал сам Путин в своей автобиографии, его первая попытка захвата активов не увенчалась успехом. В 1991 году мэр издал распоряжение, согласно которому Путин получил контроль над игорным бизнесом. Путин добился негласного постановления о том, что город может претендовать на 51 процент акций игорных заведений, если откажется от права взимать арендную плату за помещения казино. Затем он создал акционерное общество для сбора выручки.

Важно

В темном бункере. Куда приведет нас паранойя Путина

Проблема заключалась в том, что выручки не было. Семьи мафиози, управлявшие казино, подделали бухгалтерскую отчетность, и в ней фигурировали только убытки. Подводя итоги, Путин признал: "Это была классическая ошибка людей, впервые столкнувшихся со свободным рынком… Мы недостаточно хорошо все продумали". В заключение он добавил, что если бы он не уехал в Москву, то "зажал" бы казино "до конца", чтобы заставить их поделиться своей прибылью с городом.

Уверенность Путина в том, что он больше не потерпит неудачу из-за плохого планирования, проявилась в его последующих успешных попытках захвата собственности на недвижимость и предприятия. Иногда эта модель действовала относительно просто. Например, в 1992 году Путин захотел получить землю на озере недалеко от финской границы, чтобы построить дачи для себя и своих приближенных. Сначала он воспользовался существующим трастовым фондом, чтобы купить два небольших участка для себя. Затем с помощью запугивания и подкупа он вытеснил владельцев соседних участков. После того как их участки были освобождены, члены ближнего круга Путина получили право собственности на них. Затем все они создали дачный кооператив "Озеро", чтобы вливать деньги в строительство своих особняков а также использовать их для других целей.

В других случаях, например, во время попытки взять под контроль Санкт-Петербургский порт, схемы существенно усложнялись. Путин начал с захвата торгового Балтийского флота – одного из главных активов порта. Он приказал полиции арестовать действующего директора по обвинению в растрате и сам выбрал ему преемника. Затем флот был распродан по заниженным ценам новосозданным фиктивным корпорациям, которые, в свою очередь, продали суда по их реальной стоимости.

Один из давних членов правления флота, противостоявший этой схеме, был убит. Более сложную задачу представлял собой другой ключевой актив порта – нефтяной терминал. Он стал яблоком раздора между конкурирующими мафиозными бандами, которые не хотели отдавать свои части без боя.

Чтобы избежать такой борьбы, путинский комитет по внешним связям создал совместное предприятие с компанией, возглавляемой бывшими сотрудниками КГБ, для строительства новых нефтяных терминалов вдали от существующего порта. Замысел не удался из-за угроз со стороны банд и смерти ключевого участника переговоров, возможно, отравленного мафией. Вместо этого Путин и его помощники заключили союз с лидером мафии, который получил фактический контроль над нефтяным терминалом, а Путин узаконил этот контроль, выдав правительственные лицензии. Затем Путин выдал лицензии, которые позволили бы его собственным сообщникам легально использовать нефтяной терминал для своей импортно-экспортной деятельности.

Важно

Боевой план Путина был обречен на провал. Британский генерал Даннат назвал главные ошибки России

Репутация Путина как безжалостного и мстительного человека не ограничивалась простым применением силы для борьбы с врагами. Он подолгу преследовал своих противников и критиков, ожидая возможности поквитаться. Еще будучи в Санкт-Петербурге, Путин приказал подразделению по борьбе с организованной преступностью избить и посадить в тюрьму бывшего помощника мэра, который публично рассказал о финансовой коррупции в городском правительстве. Став премьер-министром в 1999 году, Путин возобновил преследование бывшего городского чиновника, которого снова посадили в тюрьму – на этот раз пожизненно. Бывший чиновник умер в тюрьме в 2014 году.

Путин также преследовал депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которая в 1992 году вела расследование в отношении Путина и безуспешно добивалась его отстранения от должности за заключение фиктивных контрактов. После того как в 2000 году законодательница опубликовала статью, в которой выступила против кандидатуры Путина на пост президента, ее запугали, заставив уйти из политики и скрыться. Она вышла из подполья только незадолго до своей смерти в 2012 году.

[ + – ] Репутация Путина как безжалостного и мстительного человека не ограничивалась простым применением силы для борьбы с врагами

Незавершенный украинский вопрос

Став президентом, Путин следовал своей петербургской модели в национальном масштабе. В борьбе с олигархами или политическими оппонентами, такими как региональные губернаторы, Путин начинал с демонтажа существующих структур контроля – либо с помощью силы, либо с помощью закона. Затем он создавал новые механизмы контроля, ставя в их главе членов своего окружения. После этого Путин узаконивал свои новые механизмы контроля, используя силу для их поддержания.

На международном уровне эта модель оказалась менее успешной, поскольку у противников было больше ресурсов для сопротивления. Путин пытался оправдать свое вмешательство в дела Грузии юридически, но применение силы в 2008 году позволило ему лишь отвоевать контроль над частью грузинской территории. Начиная по крайней мере с президентской избирательной кампании 2004 года в Украине Путин пытался вмешиваться в украинскую политику, чтобы предотвратить зигзагообразные колебания Киева между пророссийскими и прозападными администрациями. Но украинцы сумели противостоять его попыткам и в ходе Оранжевой революции 2004 года, и во время Майдана 2014 года.

Важно

"Им сказали, что у них все хорошо". Владимир Паниотто о том, почему россияне верят Путину

Когда пророссийский президент Виктор Янукович не смог вернуться на свой пост после отстранения от власти в результате революции 2014 года, он назвал это событие переворотом. Путин поддержал это обвинение, но не попытался вернуть Януковича на пост президента Украины. Вместо этого в марте 2014 года он предпринял действия по захвату и последующей аннексии Крыма, а в апреле направил российские войска на Донбасс, чтобы поддержать провозглашение сепаратистских правительств в Донецке и Луганске. Бои между украинской армией и сепаратистами длились в течение всего 2014 года, пока тупиковая ситуация не была закреплена в Минском соглашении, подписанном в феврале 2015 года. В интерпретации России это означало, что сепаратистские регионы будут иметь право вето в отношении внешней политики Украины.

Одна из загадок кризиса 2014 года заключается в том, почему Россия не попыталась свергнуть новое прозападное украинское правительство. В сентябре того года Путин сказал президенту Европейской комиссии Жозе Мануэлю Баррозу, что он может "взять Киев за две недели", если захочет. Независимо от серьезности своих слов, он так и не попытался это сделать. Неужели западные санкции ударили по России сильнее, чем об этом говорит Путин? Был ли он ошеломлен действиями своих военных во время поддержки сепаратистов? Был ли он убежден, что заплатка в виде Минских соглашений даст время для прихода к власти более покладистого украинского правительства?

Если точная причина, по которой Путин не пошел дальше, остается непонятной, то семена решения Путина о нынешнем вторжении уже были посеяны. В своей ежегодной программе "Вопрос-ответ" в 2014 году Путин раскритиковал поведение украинского правительства по отношению к сепаратистам и напомнил им, что российский парламент разрешил ему применить армию в Украине. Это публично выраженное недовольство говорит о том, что Путин, возможно, уже тогда начал планировать более решительные действия.

Необходимость действовать

Окончательное решение о начале вторжения 24 февраля 2022 года, по-видимому, стало результатом стечения ряда факторов. Путин чувствовал необходимость закончить незавершенные дела 2014 года, а события конца 2021 года заставили его поверить, что настало время решить проблему.

Чем больше Украина ориентировалась на запад, тем большую проблему она представляла для Путина. Интеграция Украины в любую западную структуру, будь то НАТО или Европейский союз, нанесла бы серьезный удар по усилиям Путина восстановить величие России. Путин считал своим долгом предотвратить это. Под руководством Петра Порошенко произошла эскалация военных действий против сепаратистов, сократив подконтрольную им территорию. Беспокойство вызывали и усилия Порошенко по ассоциации с Европейским союзом. Победа Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года казалась лучом надежды, поскольку предвыборная платформа Зеленского призывала к урегулированию конфликта с сепаратистами.

Однако возможность улучшения отношений исчезла, когда Зеленский изменил свой подход к сепаратистам и предпринял ряд шагов, вызвавших недовольство Путина. Во-первых, в декабре 2019 года переговоры между Путиным и Зеленским закончились ничем после заявления Зеленского о желании изменить Минские соглашения. После этого Зеленский вновь стал настаивать на заключении соглашения об ассоциации с Европейским союзом и вступлении в НАТО. Он также вызвал гнев Путина, закрыв несколько пророссийских телеканалов и выдвинув обвинения в государственной измене против близкого друга Путина за финансирование сепаратистов.

Важно

Когда трон трещит. Бросят ли силовики вызов Путину

Все осложнялось напряженными личными отношениями между Путиным и Зеленским. До того, как Зеленский стал президентом Украины, он снялся в популярном телесериале, в котором высмеивал Путина, чего тот не терпел со времен своей жизни в Петербурге. После избрания Зеленского Путин предложил жителям Донбасса получить российские паспорта, на что Зеленский дал насмешливый ответ. Это задало тон для дальнейших обменов колкостями, что, возможно, сделало Зеленского личной мишенью для путинского вторжения.

Тем не менее, у Путина не было причин действовать, пока президентом был Дональд Трамп. Путин видел, что Трамп ослабляет НАТО, словесно понося ее, сомневаясь в необходимости соблюдать 5 статью и заигрывая с идеей полного выхода из НАТО. Если бы НАТО разрушила сама себя, Путину не нужно было бы действовать, чтобы предотвратить вступление в нее Украины.

Путину пришлось изменить свои планы после поражения Трампа в 2020 году. Джо Байден заверил союзников в приверженности США альянсу. Хотя в официальных заявлениях НАТО ничто не указывало на то, что Украина когда-либо станет членом альянса, изменение отношения США к НАТО в сочетании с поддержкой членства Зеленским означало обострение проблемы с Украиной. Это могло бы показаться совпадением, но всего через несколько месяцев после вступления Байдена в должность началось наращивание военного присутствия России на границах Украины. Данный факт подтверждает склонность Путина к тщательному планированию любых действий. Возможно, Путин уже тогда принял решение о вторжении.

Повышение шансов на успех

Ключевым элементом плана Путина по возвращению России статуса сверхдержавы уровня Советского Союза было восстановление военной мощи России. Он увеличил военные расходы, провел реформу армии и разработал новое оружие. Отдача от этого была в некоторой степени очевидна в ходе ведения Россией войны с Грузией в 2008 году, еще больше – в ходе вторжения в Крым и на Донбасс в 2014 году и наиболее ярко – в ходе российской интервенции в Сирию в 2015 году.

[ + – ] Ключевым элементом плана Путина по возвращению России статуса сверхдержавы уровня Советского Союза было восстановление военной мощи России Фото: Минобороны Беларуси

Путин также укрепил ядерный потенциал России – ее основной аргумент в пользу статуса сверхдержавы. В 2015 году он объявил о приобретении дополнительных межконтинентальных баллистических ракет, в 2016 – развернул больше атомных ударных подводных лодок, а в 2017 – испытал новые крылатые ракеты наземного базирования. В 2018 году в своей речи Путин предупредил Запад, что Россия разработала новое "непобедимое" ядерное оружие. Он вновь подчеркнул давнюю российскую доктрину первого применения ядерного оружия в заявлении от 27 февраля, объявив, что приказал привести ядерные силы России в "особую боевую готовность".

Путин также предпринял шаги по укреплению экономической мощи России и ее независимости от Запада. После введения западных санкций против России в связи с аннексией Крыма, Путин, по сообщениям, начал создавать сокровищницу из иностранной валюты и золота, которая к 2022 году достигла 630 миллиардов долларов. Его экономические советники создали независимую российскую финансовую инфраструктуру, сократили долларовые запасы России и перевели энергетические транзакции на евро или юани. Россия также сократила импорт с Запада, заменив его торговлей с Китаем. Путин стремился усилить существующую зависимость Европы от российской нефти и природного газа, что в 2014 году заставило европейцев крайне неохотно вводить санкции. В то же время Путин снижал экономическую зависимость России от Европы, заключая долгосрочные энергетические сделки с Китаем.

Чувство момента

В этой связи завершение строительства газопровода "Северный поток-2" в сентябре 2021 года дало Путину рычаг давления на Германию и возможность расколоть единство Запада. Оба правительства хотели построить этот газопровод, несмотря на противодействие, которое он вызвал со стороны ряда государств ЕС и США. Хотя открытие трубопровода было отложено из-за проблемы с сертификацией, Путин мог надеяться, что его обещание, столь близкое к реализации, заставит немцев хорошо подумать, прежде чем присоединиться к введению любых санкций против России.

Другие события также указывали, что конец 2021 года будет подходящим моментом для действий. Хаотичный вывод войск США из Афганистана в августе поставил под вопрос участие американских войск в зарубежных конфликтах, вызвав волну критику администрации Байдена внутри страны. Кроме того, проблемы Байдена с продвижением его внутренней программы лишь подтверждали мнение о том, что администрация слаба и не сможет эффективно противостоять Путину.

Последним фактором, подсказавшим Путину, что наступил благоприятный момент для действий, стала отставка Ангелы Меркель и замена возглавляемой ею коалиции христианских демократов на коалицию социал-демократов. Между Меркель и Путиным были сложные отношения. Меркель стремилась поддерживать рабочие отношения, которые включали в себя поддержку газопровода "Северный поток-2" в качестве экономической связи между двумя странами. Несмотря на это, Меркель критиковала Путина из-за несоблюдения прав человека. Выступая против поведения Путина в Крыму и на Донбассе, она настаивала, что санкции, введенные против России в 2014 году, должны быть сняты только в том случае, если Москва добьется прогресса в выполнении Минских соглашений. Для Путина проблема заключалась в том, что после избрания Трампа Меркель стала самым уважаемым лидером альянса НАТО, сумевшим организовать эффективную оппозицию дальнейшим шагам против Украины.

Не менее важным, чем уход Меркель, был тот факт, что новый канцлер Германии, Олаф Шольц, представлял собой чистый лист. Он был вице-канцлером Меркель в течение нескольких лет, но его внешнеполитические взгляды оставались практически неизвестными. Партия социал-демократов долго стремилась к нормализации отношений и сотрудничеству сначала с Советским Союзом, а затем с Россией. Это означало, что Путин мог надеяться на сговорчивость нового правительства Германии по сравнению с Меркель, тем более в связи с обещанием "Северного потока-2", будет более сговорчивым, чем Меркель. Возможно, он даже надеялся, что Германия и другие зависимые от российских энергоносителей европейские государства пойдут на некоторые уступки дипломатическим требованиям Путина в ответ на военное давление на Украину.

Важно

Начать и закончить. Пять проблем, которые Меркель оставляет преемнику

Если смена правительства Германии делала декабрь оптимальным моментом для начала переговоров, то Олимпийские игры в Пекине представляли собой очевидную причину для задержки. По достоверным сообщениям прессы, китайский лидер Си Цзиньпин обратился к Путину с просьбой отложить вторжение до окончания показательных Олимпийских игр в Пекине. Желание Путина укреплять отношения с Пекином давало веские основания удовлетворить эту просьбу. В течение января он тянул время, участвуя в дипломатических переговорах с США, которые, как заявил 25 февраля Госдепартамент, были "дымовой завесой". Если предположить, что эти сообщения верны (а максималистское требование России свернуть НАТО до конфигурации 1997 года трудно рассматривать как серьезную отправную точку для переговоров), это означает, что фактическое решение о вторжении, скорее всего, было принято в середине декабря.

Путин не сдается

Если Путин начал задумываться о возможном вторжении в Украину после кризиса 2014 года, то окончательно эта мысль оформилась только после неудачных переговоров с Зеленским в 2019 году. Пока Трамп оставался президентом, Путин все еще мог надеяться решить проблему другим способом. Но избрание Байдена предвещало активизацию НАТО, поэтому Путину нужно было действовать. Он считал, что изолировал Россию от западных санкций и, как было продемонстрировано в Крыму и Сирии, успешно восстановил российскую армию.

На этом фоне весной 2021 года началась серьезная подготовка к военным действиям. После ее завершения осенью 2021 года оставался только один вопрос – когда именно начинать. Конец строительства "Северного потока-2" и отставка Меркель намекали на декабрь, но дружба с Си отложила вторжение до февраля. Для того чтобы вторжение началось сразу после окончания Олимпийских игр, все должно было быть готово уже к этому времени.

Есть один особенно зловещий аспект характера Путина, который замечали все, кто его знал. С петербургских времен его реакция на противодействие заключается в том, чтобы не сворачивать с пути, пока он не сметет все преграды. Если тщательно продуманный план Путина провалится, и ему, например, придется довольствоваться захватом только Донбасса, это будет означать еще одну неудачу в решении украинской проблемы. Учитывая его непреклонное желание полностью подчинить Украину и решимость довести начатое до конца, не стоит ожидать, что история на этом закончится.

Мстительный характер Путина и его привычный образ действий позволяют предположить, что он будет считать поражение временной неудачей, как и в 2014 году. Это означает, что в будущем Украину ждут новые удары.

Об авторе

Эндрю Гудман ушел в отставку с дипломатической службы в 2009 году после более чем 30 лет работы, в основном посвященных работе с СССР и Россией. Он читал курсы по российской внешней политике в Колумбийском университете, Массачусетском университете Амхерста и Университете Мэри Вашингтон.