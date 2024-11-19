Для защиты от дронов: российским военным в Украине передадут оленьи шкуры для маскировки

Губернатор Магаданской области утверждает, что шкуры "скрывают от тепловизоров технику и солдат"

В Магаданской области РФ заявили, что готовят партию оленьих шкур для отправки на войну. Утверждается, что шкуры будут использоваться российскими военными "для маскировки". Об этом пишет издание The Moscow Times.

Губернатор региона Сергей Носов сообщил, что "свойства кожи и шерсти оленей позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытия".

Фото: Соцсети

"Кроме того, они сохранят тепло в холодное время года", — уточнил он.

По словам Носова, с инициативой выступили местные активисты и оленеводы Северо-Эвенского округа. Власти инициативу поддержали и заявили, что помогут обеспечить перевозку, выделку и отправку шкур на передовую.

Директор совхоза "Ирбычан" Виктор Баков уточнил, что всего предприятие передаст Магаданской области 20 шкур, далее они будут направлены на переработку, чтобы ими можно было укрыть блиндажи и военную технику. Сколько военных удастся обеспечить за счет этого количества, не сообщается.

Из Магаданской области ВС РФ передадут шкуры Фото: Соцсети

13 ноября оленьи шкуры на войну отправили из Ямало-Ненецкого автономного округа. Администрация города Муравленко отчиталась, что несколько штук "лично заготовили и принесли работники и воспитанники интерната для коренных малочисленных народов Севера". А инициаторами выступили активисты региональной организации "Православное братство".

Они утверждали, что оленьи шкуры помогают защищаться от беспилотников, поскольку "не пропускают тепло и дроны не видят за ними человека".

От Эвенска, административного центра Северо-Эвенского района, умирающего поселка, в котором осталось менее 1200 жителей, до Курской области, где проходит линия фронта, более 6 тысяч километров. Автомобильного сообщения между этими регионами РФ – нет.

Ямало-Ненецкий округ, с административном центре в Салехарде, немного ближе. На автомобиле это около 4 тысяч километров.

Напомним, ученые действительно исследовали свойства шерсти дикий животных, чтобы создать теплоулавливающую ткань. Но она была создана на основе качеств шкур белых медведей