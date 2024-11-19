Для захисту від дронів: російським військовим в Україні передадуть оленячі шкури для маскування

Губернатор Магаданської області стверджує, що шкури "приховують від тепловізорів техніку і солдатів"

У Магаданській області РФ заявили, що готують партію оленячих шкур для відправки на війну. Стверджується, що шкури будуть використовуватися російськими військовими "для маскування". Про це пише видання The Moscow Times.

Губернатор регіону Сергій Носов повідомив, що "властивості шкіри та шерсті оленів дають змогу приховувати від тепловізорів техніку та укриття".

Фото: Соцмережi

"Крім того, вони збережуть тепло в холодну пору року", — уточнив він.

За словами Носова, з ініціативою виступили місцеві активісти та оленярі Північно-Евенського округу. Влада ініціативу підтримала і заявила, що допоможе забезпечити перевезення, вичинку і відправлення шкур на передову.

Директор радгоспу "Ірбичан" Віктор Баков уточнив, що загалом підприємство передасть Магаданській області 20 шкур, далі їх направлять на переробку, щоб ними можна було вкрити бліндажі та військову техніку. Скільки військових вдасться забезпечити за рахунок цієї кількості, не повідомляють.

З Магаданської області ЗС РФ передадуть шкури Фото: Соцмережi

13 листопада оленячі шкури на війну відправили з Ямало-Ненецького автономного округу. Адміністрація міста Муравленка відзвітувала, що кілька штук "особисто заготовили і принесли працівники та вихованці інтернату для корінних нечисленних народів Півночі". А ініціаторами виступили активісти регіональної організації "Православне братство".

Вони стверджували, що оленячі шкури допомагають захищатися від безпілотників, оскільки "не пропускають тепло і дрони не бачать за ними людини".

Від Евенська, адміністративного центру Північно-Евенського району, вмираючого селища, в якому залишилося менше ніж 1200 жителів, до Курської області, де проходить лінія фронту, понад 6 тисяч кілометрів. Автомобільного сполучення між цими регіонами РФ — немає.

Ямало-Ненецький округ, з адміністративним центром у Салехарді, трохи ближче. Автомобілем це близько 4 тисяч кілометрів.

Нагадаємо, вчені справді досліджували властивості шерсті дикий тварин, щоб створити теплоуловлювальну тканину. Але її було створено на основі якостей шкур білих ведмедів