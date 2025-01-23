Найстаріший і найбільший організм Землі не може втекти від лосів з оленями: його поїдають живцем

Дослідники виявили, що гігантський організм страждає від навали тварин, оскільки з регіону зникли хижаки.

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У горах Уосатч на заході США на схилах над озером понад 14 000 років ховається найбільший організм на Землі. Його вага становить близько 6 000 метричних тонн, що робить його найбільшим організмом у світі. Тепер учені зробили тривожне відкриття — організм буквально поїдається заживо, пише Science Alert.

Йдеться про Пандо, який має вигляд звичайного лісу з окремих дерев з яскраво-білою корою і маленьким листям, що колишеться на вітрі, але насправді являє собою 47 000 генетично ідентичних стебел, які ростуть із взаємопов'язаної мережі. Дослідники вважають, що Пандо існує вже близько 14 000 років, а його площа становить близько 43 гектари.

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Осики утворюють клонові насадження і в інших місцях, але Пандо унікальний своїми величезними розмірами. Більшість подібних клонових осикових насаджень у Північній Америці набагато менші, а на заході США їхня площа в середньому становить близько 1,2 гектара.

Попередні дослідження показали, що вік Пандо становить близько 14 000 років, але більшість стовбурів живуть лише близько 130 років. І все ж, довговічність цього організму і його віддаленість являють собою екосистему з 68 видів рослин, а багато тварин еволюціонували й процвітали в тіні Пандо.

У результаті вся ця величезна система залежить від того, чи залишиться осика здоровою. Сьогодні Пандо перебуває під захистом Національної лісової служби США і йому не загрожує вирубка, проте вчені стурбовані тим, що Пандо опинився в уразливому становищі через низку інших чинників.

Пандо існує вже близько 14 000 років, а його площа становить близько 43 гектари Фото: wikipedia

Найбільший організм Землі поїдають живцем

Однією з основних проблем для Пандо є надмірний випас оленів і лосів. Колись вовки та пуми контролювали чисельність цих тварин, але їхні стада значно збільшилися в міру зникнення хижаків.

Пандо також приваблює оленів і лосів, оскільки захист, який отримує ліс, захищає їх від полювання. Коли старі дерева вмирають або падають, світло досягає лісового ґрунту, що стимулює ріст нових клонових стебел, але коли ці лосі й олені з'їдають верхівки новоутворених стебел, вони вмирають. Це означає, що на великих ділянках Пандо мало нового зростання.

Простими словами, найбільший організм Землі справді поїдається живцем. На щастя, є одна область, яка була обгороджена ще кілька десятиліть тому, для порятунку вмираючих дерев. Дослідники виключили оленів і лосів у цій ділянці, внаслідок чого сьогодні спостерігається успішна регенерація нових клонових стебел, з густим ростом, відомим як "бамбуковий сад".

Ще одна загроза для Пандо

За словами наукового співробітника з біології в ньюкаслському університеті Річарда Елтона Волтона, старі стели Пандо також страждають щонайменше від трьох хвороб:

сажистий рак кори;

плямистість листя;

грибкове захворювання конка.

Хоча хвороби рослин розвивалися і процвітали в осикових насадженнях протягом тисячоліть, невідомо, якими можуть бути довгострокові наслідки для екосистеми, з огляду на відсутність нового зростання і список інших факторів тиску на клонового гіганта, який постійно поповнюється.

Ще однією загрозою, на думку вчених, є зміна клімату. Пандо виник після закінчення останнього льодовикового періоду і відтоді має справу з переважно стабільним кліматом. Звичайно, він мешкає в альпійському регіоні, оточеному пустелею, що означає, що йому не чужі високі температури або посухи. Але зміна клімату загрожує розміру і тривалості життя дерева, а також усій екосистемі, яку воно вміщує.

Пандо також може постраждати через зміну клімату Фото: Getty Images

Надія для Пандо

Утім, Пандо неймовірно стійкий і раніше вже переживав швидкі зміни довкілля, особливо коли європейські поселенці почали заселяти цей район у 19 столітті. Потім, у 20 столітті, наступив підйом рекреаційної діяльності. За свою історію Пандо також стикався з хворобами, лісовими пожежами, випасом худоби й офіційно залишається найбільшим у світі науково задокументованим організмом.

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