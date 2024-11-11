Старець Землі. Найбільший організм на Землі є і найдавнішим: що виявили вчені

Дослідники вважають, що вік найбільшого організму на планеті, ймовірно, залишить інших далеко позаду.

Вік Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості живих організмів. Вік цих організмів може бути лише числом, але для найбільшого організму Землі, відомого як Пандо, ця цифра може бути настільки великою, що залишить всі інші істоти далеко позаду, пише Science Alert.

У новому дослідженні група вчених зі США провела секвенування сотень зразків матеріалу, зібраних з великої мережі осики тремтячої (Populus tremuloides). Результати вказують на те, що ліс площею 43 гектари міг початися як самотній саджанець задовго до кінця останнього льодовикового періоду — близько 34 000 років тому. Цікаво, що менш консервативні оцінки підтверджують, що перше дерево Пандо насправді могло прорости за десятки тисяч років до цього.

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Зазначимо, що нова робота вчених ще не пройшла рецензування, але її висновки допомагають обмежити припущення про те, як довго існує цей клонований і найбільший організм на Землі. Цікаво, що нинішні оцінки припускають велику варіативність: від кількох тисяч років до понад мільйона років.

Дослідники зазначають, що Пандо вважається найбільшим організмом на Землі, що складається з 47 000 окремих дерев. Особливість цього лісу полягає в тому, що всі ці дерева мають однакову генетичну спадщину та єдину мережу взаємопов'язаних коренів — усе це фактично робить дерева "трісками" одного й того самого старого блоку.

Автори дослідження зазначають, що рекордсменом за віком є окрема безіменна сосна Bristlecone в Білих горах Каліфорнії, якій, як вважають, трохи понад 5 000 років. На жаль, клоновані організми, такі як Пандо, дотримуються інших правил. По суті, їхній геном не змішується легко з іншими в межах виду, обмежуючи розмноження рослини безстатевими клонами — всі вони залишаються пов'язаними, прокладаючи собі шлях через навколишнє середовище.

Учені побоюються, що незабаром Пандо може зникнути з лиця Землі Фото: wikipedia

Цікаво, що раніше Пандо вже підозрювали в надзвичайній давнині. У новому дослідженні вчені спробували пролити світло на цю таємницю. Для цього вони зібрали близько 500 фрагментів коріння, листя та кори, а також зразки інших, неспоріднених осин. Далі вчені секвенували їхню ДНК.

Команда застосувала аналітичні методи для виявлення змін, що виникли з плином часу. У результаті їм вдалося виявити близько 4000 генетичних варіацій у різних зразках. Моделі їхніх мутацій розповіли загадкову історію, одна з яких, за їхніми моделями, датується десь від 16 000 до 80 000 років.

За словами співавтора дослідження, генетика з Чиказького університету Розенн Піно Хелене Кудіабор, можна було б очікувати, що просторово близькі дерева ближчі генетично, проте вчені не виявили цього. Замість цього вони помітили, що просторовий сигнал набагато слабший, ніж очікувалося.

У наступних дослідженнях учені хочуть з'ясувати, чому історія мутацій Пандо поширилася таким чином, щоб уникнути накопичення менш корисних генів. У результаті вчені сподіваються дізнатися, чому цей організм та інші, подібні до нього, здатні дожити до такого віку. Зазначимо, що результати роботи вчених особливо важливі з огляду на те, що останніми роками вчені б'ють на сполох — найбільший організм Землі може зникнути.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший організм на Землі повільно поїдають живцем.