Найбільший організм на Землі повільно поїдають живцем: що відбувається (фото)

Дослідник стверджує, що найбільший організм на планеті віком 14 000 років ризикує повністю зникнути.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час вона встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. Деякі з них мешкають в океані, а інші на суші. Але, що щодо найбільшого організму на Землі? Ним вважається Пандо, пише Science Alert.

У горах Восатч на заході США на схилах над озером із джерельним живленням мешкає гігантський організм вагою близько 6 000 метричних тонн. Він забезпечує цілу екосистему, на яку рослини та тварини покладалися протягом близько 14 000 років — йдеться про насадження клонів осики тремтячої, також відоме як Пандо.

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Всупереч тому, що найбільший організм Землі виглядає як ліс, що складається з окремих дерев з яскраво-білою корою і крихітним листям, Пандо насправді являє собою 47 000 генетично ідентичних стебел, які виростають із взаємопов'язаної кореневої мережі.

Осики, як правило, утворюють клонові насадження і в інших місцях, проте Пандо примітний своїми розмірами. Попри те, що Пандо існує вже близько 14 000 років, більшість стовбурів живуть лише близько 130 років. При цьому його довговічність і віддаленість живлять цілу екосистему з 68 видів рослин, а багато тварин еволюціонували й ховалися в його тіні.

Уся ця екосистема залежить від того, що осика залишається здоровою і вертикальною. Але, хоча Пандо перебуває під захистом Національної лісової служби США і не перебуває під загрозою вирубки, він перебуває під загрозою зникнення через кілька інших чинників.

Олені — одна з найбільших небезпек для Пандо Фото: Lance Oditt/Friends of Pando

Лосі й олені

За словами наукового співробітника з біології в Ньюкаслському університеті Елтона Волтона, однією з найбільших проблем Пандо сьогодні є надмірний випас лосів і оленів. Колись вовки й пуми контролювали їхню чисельність, але тепер стада набагато більші через зникнення цих хижаків.

Ще одним фактором, що вплинув на зростання чисельності оленів і лосів, стало те, що тварини перебувають у тіні лісу в безпеці — полювання тут заборонене. Коли старі дерева вмирають або падають, світло досягає лісового ґрунту, що стимулює ріст нових клонових стебел, але тварини поїдають верхівки стебел, внаслідок чого вони гинуть. Таким чином на великих ділянках Пандо вчені сьогодні фіксують надто мало росту.

Ліс Пандо — найбільша тварина на Землі Фото: Lance Oditt/Friends of Pando

Хвороби та зміна клімату

Не менш небезпечними для Пандо є й хвороби. Сьогодні гігантський організм страждає щонайменше від трьох хвороб:

сажистий рак кори;

плямистість листя;

грибкове захворювання конка.

Ці захворювання розвивалися і процвітали в насадженнях тисячі років, проте вчені все ще не знають, якими можуть бути наслідки. Особливо, коли на більшій території Пандо фіксується недостатнє зростання.

За словами Волтона, не менш небезпечною є і проблема зміни клімату. Пандо виник після закінчення останнього льодовикового періоду і відтоді має справу з переважно стабільним кліматом. Дослідники побоюються, що підвищення температури на планеті загрожує розміру і тривалості Пандо, а також загалом екосистемі, яку він підтримує.

Раніше Фокус писав про те, що вчені записали звуки, які видає найбільший і найстаріший живий організм на Землі.