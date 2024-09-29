Самый большой организм на Земле медленно поедают заживо: что происходит (фото)

Исследователь утверждает, что самый крупный организм на планете возрастом 14 000 лет рискует полностью исчезнуть.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она успела стать домом для невероятного количества видов. Некоторые из них обитают в океане, а другие на суше. Но, что насчет самого крупного организма на Земле? Им считается Пандо, пишет Science Alert.

В горах Уосатч на западе США на склонах над озером с родниковым питанием обитает гигантский организм весом около 6 000 метрических тонн. Он обеспечивает целую экосистему, на которую растения и животные полагались в течение около 14 000 лет — речь идет о насаждении клонов осины дрожащей, также известном как Пандо.

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Несмотря на то, что самый крупный организм Земли выглядит как лес, состоящий из отдельных деревьев с ярко-белой корой и крохотными листьями, Пандо на самом деле представляет собой 47 000 генетически идентичных стеблей, которые вырастают из взаимосвязанной корневой сети.

Осины, как правило, образуют клоновые насаждения и в других местах, однако Пандо примечателен своими размерами. Несмотря на то, что Пандо существует уже около 14 000 лет, большинство стволов живут всего около 130 лет. При этом его долговечность и удаленность питают целую экосистему из 68 видов растений, а многие животные эволюционировали и прятались в его тени.

Вся эта экосистема зависит от того, что осина остается здоровой и вертикальной. Но, хотя Пандо находится под защитой Национальной лесной службы США и не находится под угрозой вырубки, он находится под угрозой исчезновения из-за нескольких других факторов.

Олени - одна из крупнейших опасностей для Пандо Фото: Lance Oditt/Friends of Pando

Лоси и олени

По словам научного сотрудника по биологии в Ньюкаслском университете Элтона Уолтона, одной из самых больших проблем Пандо сегодня является чрезмерный выпас лосей и оленей. Когда-то волки и пумы контролировали их численность, но теперь стада намного больше из-за исчезновения этих хищников.

Еще одним фактором, повлиявшим на рост численности оленей и лосей стало то, что животные находятся в тени леса в безопасности — охота здесь запрещена. Когда старые деревья умирают или падают, свет достигает лесной почвы, что стимулирует рост новых клоновых стеблей, но животные поедают верхушки стеблей, в результате чего они гибнут. Таким образом на больших участках Пандо ученые сегодня фиксируют слишком мало роста.

Лес Пандо - крупнейшее животное на Земле Фото: Lance Oditt/Friends of Pando

Болезни и изменение климата

Не менее опасными для Пандо являются и болезни. Сегодня гигантский организм страдает минимум от трех болезней:

сажистый рак коры;

пятнистость листьев;

грибковое заболевание конка.

Эти заболевания развивались и процветали в насаждениях тысячи лет, однако ученые все еще не знают, какими могут быть последствия. В особенности, когда на большей территории Пандо фиксируется недостаточный рост.

По словам Уолтона, не менее опасной является и проблема изменения климата. Пандо возник после окончания последнего ледникового периода и с тех пор имеет дело с в основном стабильным климатом. Исследователи опасаются, что повышение температуры на планете угрожает размеру и продолжительности Пандо, а также в целом экосистеме, которую он поддерживает.

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