Шепот гиганта. Ученые записали звуки, издаваемые самым большим и старым живым организмом на Земле

Исследователям удалось записать "голос" организма возрастом 12 000 лет и весом около 6 000 метрических тонн.

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За 4,5 миллиарда лет Земля стала домом для невероятного количества организмов: некоторые из них до сих пор живы и процветают, а другие — давно вымерли. Несколько лет назад ученые обнаружили крупнейший и древнейший живой организм на планете — Пандо, пишет Science Alert.

Пандо, что в переводе с латыни означает "Я распространюсь", является лесом одного дерева — в общей сложности он насчитывает 47 000 стволов с одинаковой ДНК, растущих из общей корневой системы. Площадь леса составляет около 40 гектаров, а его масса насчитывает около 6 000 метрических тонн, что делает его крупнейшим организмом в мире, по крайней мере по массе.

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Ученые считают, что история Пандо началась около 12 000 лет назад, когда он представлял собой одинокого самца осины дрожащей (Populus tremuloides). Со временем Пандо превратился в огромный организм — по сути, это гигантское растение, чьи древовидные стволы возвышаются до 24 метров.

Долгое время исследователи хотели записать голос самого крупного живого организма на планете и в 2023 году, по словам основателя Friends of Pando Лэнса Одитта, им наконец-то это удалось. Ученые были весьма воодушевлены, когда им наконец-то удалось записать "шепот Пандо", а именно звуки, которые он издает листвой. По сути, ветер, преобразованный в вибрацию и перемещающийся по корневой системе, способен раскрыть внутреннюю работу скрытой гидравлической системы Пандо. При этом ученым не пришлось вторгаться в нее и нарушать ее работу.

Для этого звукорежиссер Джефф Райс поместил гидрофон в углубление у основания ветки, а затем протянул его к корням дерева — по его словам, он не ожидал услышать многого. По словам Райса, гидрофонам для работы нужна не только вода, они также способны улавливать вибрации с поверхностей, например, корней.

Установив гидрофон звукорежиссер услышал слабый звук, который значительно усилился во время грозы — устройство уловило жуткий низкий грохот. По словам Райса, он предполагает, что на записи можно услышать звук миллионов листьев в лесу, которые по дереву и проходят по ветвям вниз в землю.

Кроме того гидрофону удалось зафиксировать удары от постукивания по ветке, что стало еще одним подтверждением того, что корневая система Пандо действительно связана. Впрочем, ученые признают, что для подтверждения того, что звук не передается через почву, потребуется надлежащая экспериментальная установка.

Послушать шепот Пандо можно здесь>>>

Отметим, что такие общие корневые системы обычны для колониальных дрожащих осин, но размер и возраст Пандо делают его уникальным. Хотя дрожащие осины могут размножаться семенами, они редко вырастают из них, поскольку опыление происходит редко, поскольку крупные осиновые насаждения обычно имеют только один пол, являясь клонами одной особи.

Увы, самый крупный и древний организм планеты, вероятно, приходит в упадок. Ученые обеспокоены тем, что человеческая деятельность, в том числе расчистка и истребление хищников, сдерживающих травоядных, могут привести к тому, что Пандо настанет конец.

Ранее Фокус писал о том, что крупнейший в мире организм, проживший 10 тыс. лет, вот-вот распадется на кусочки.