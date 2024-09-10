Шепіт гіганта. Вчені записали звуки, які видає найбільший і найстаріший живий організм на Землі

Дослідникам вдалося записати "голос" організму віком 12 000 років і вагою близько 6 000 метричних тонн.

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За 4,5 мільярда років Земля стала домівкою для неймовірної кількості організмів: деякі з них досі живі та процвітають, а інші — давно вимерли. Кілька років тому вчені виявили найбільший і найдавніший живий організм на планеті — Пандо, пише Science Alert.

Пандо, що в перекладі з латині означає "Я поширюсь", є лісом одного дерева — загалом він налічує 47 000 стовбурів з однаковою ДНК, які ростуть із загальної кореневої системи. Площа лісу становить близько 40 гектарів, а його маса близько 6 000 метричних тонн, що робить його найбільшим організмом у світі, принаймні за масою.

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Вчені вважають, що історія Пандо почалася близько 12 000 років, коли він являв собою самотнього самця осики тремтячої (Populus tremuloides). Згодом Пандо перетворився на величезний організм — по суті, це гігантська рослина, чиї деревоподібні стовбури підносяться до 24 метрів.

Довгий час дослідники хотіли записати голос найбільшого живого організму на планеті і 2023 року, за словами засновника Friends of Pando Ленса Одітта, їм нарешті це вдалося. Вчені були вельми натхнені, коли їм нарешті вдалося записати "шепіт Пандо", а саме звуки, які він видає листям. По суті, вітер, перетворений на вібрацію, що переміщається кореневою системою, здатний розкрити внутрішню роботу прихованої гідравлічної системи Пандо. Водночас вченим не довелося вдиратися в неї й порушувати її роботу.

Для цього звукорежисер Джефф Райс помістив гідрофон у заглиблення біля основи гілки, а потім простягнув його до коріння дерева — за його словами, він не очікував почути багато чого. За словами Райса, гідрофонам для роботи потрібна не тільки вода, вони також здатні вловлювати вібрації з поверхонь, наприклад, коренів.

Встановивши гідрофон, звукорежисер почув слабкий звук, який значно посилився під час грози — пристрій вловив моторошний низький гуркіт. За словами Райса, він припускає, що на записі можна почути звук мільйонів листків у лісі, які по дереву і проходять гілками вниз у землю.

Крім того, гідрофону вдалося зафіксувати удари від постукування по гілці, що стало ще одним підтвердженням того, що коренева система Пандо справді пов'язана. Утім, учені визнають, що для підтвердження того, що звук не передається через ґрунт, знадобиться належна експериментальна установка.

Послухати шепіт Пандо можна тут>>>>

Зазначимо, що такі спільні кореневі системи звичайні для колоніальних тремтячих осик, але розмір і вік Пандо роблять його унікальним. Хоча тремтячі осики можуть розмножуватися насінням, вони рідко виростають з нього, оскільки запилення відбувається рідко, оскільки великі осикові насадження зазвичай мають тільки одну стать, бувши клонами однієї особини.

На жаль, найбільший і найдавніший організм планети, ймовірно, занепадає. Вчені занепокоєні тим, що людська діяльність, зокрема розчищення і винищення хижаків, які стримують травоїдних, можуть призвести до того, що Пандо настане кінець.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший у світі організм, який прожив 10 тис. років, ось-ось розпадеться на шматочки.