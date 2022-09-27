Кінець Пандо. Найбільший у світі організм, який прожив 10 тис. років, ось-ось розпадеться на шматочки

Учені побоюються, що через оленів і велику рогату худобу найбільший живий організм на Землі розпадеться на три частини.

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Пандо — унікальна колонія осик, яка вважається одним із найбільших живих організмів на всій планеті. І сьогодні, як запевняють учені, вона може поділитися на три частини, пише New Atlas.

Уперше цю колонію осик описали ще в середині 70-х років минулого століття. Вчені вивчили генетику дерев і дійшли висновку, що вони є клонами одне одного, тобто мають одну гігантську кореневу систему площею понад 40 гектарів.

Самі по собі колоніальні групи цих осик не рідкість, проте Пандо має величезні розміри та, за попередніми даними, живе ось уже близько 10 тисяч років, що робить його унікальним найбільшим живим організмом на Землі. Окремі дерева, звані стовбурами, живуть близько сотні років, проте підземна коренева система Пандо в 100 разів старша.

Еколог із Університету штату Юта Пол Роджерс вивчає Пандо вже багато років, проте сьогодні вчений стурбований — схоже, колонії осик загрожує розпад на дрібніші частини.

У 2017 році Роджерс став співавтором дослідження, де вчені зосередилися на вивченні того, як сучасні процеси впливають на один із найбільших організмів Землі. Тоді вони припустили, що існування Пандо може бути під загрозою через людей і тварин, які заважають йому регенеруватися та виробляти нові стовбури.

У 2018 році Роджерс припустив, що огородження певних ділянок колонії дозволить захистити її від зникнення. Однак сьогодні, на думку еколога, цього може виявитися недостатньо. Основною загрозою для Пандо сьогодні є олені та велика рогата худоба — вони поїдають молоді стебла колонії ще до того, як вони встигають вирости.

Еколог вважає, що першоджерелом загрози для Пандо все ж таки є люди — адже саме через них у цій екосистемі значно зменшилися популяції хижаків, таких як вовки та ведмеді. У результаті кількість оленів і великої худоби значно зросла та загрожує існуванню колонії осик.

Роджерс вважає, що хоча огорожі здавалися гідним рішенням ще чотири роки тому, вони покривали лише половину кореневої системи Пандо, тому сьогодні ми спостерігаємо ознаки швидкого розпаду організму на три окремі системи.

На думку вченого, з погляду екології захист Пандо не є пріоритетним завданням. Однак історія про існування колонії осик і її занепад повинні послужити уроком для людства.

Зазначимо, що, за оцінками вчених, Пандо важить близько 6 тисяч метричних тонн, він вважається найбільшим організмом Землі з погляду валової біомаси. Однак найбільшою істотою у світі щодо площі вважається масивний луг водоростей біля узбережжя Австралії, який виявили нещодавно.

Раніше Фокус писав, що підводний ліс в океані захований від очей і займає площу, вдвічі більшу за Індію.