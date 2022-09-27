Конец Пандо. Крупнейший в мире организм, проживший 10 тыс. лет, вот-вот распадется на кусочки

Ученые опасаются, что из-за оленей и крупного рогатого скота крупнейший живой организм на Земле распадется на три части.

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Пандо — уникальная колония осин, которая считается одним из крупнейших живых организмов на всей планете. И сегодня, как уверяют ученые, он может разделиться на три части, пишет New Atlas.

Впервые эту колонию осин описали еще в середине 70-х годов прошлого века. Ученые изучили генетику деревьев и пришли к выводу, что они являются клонами друг друга, то есть имеют одну гигантскую корневую систему площадью более 40 гектаров.

Сами по себе колониальные группы этих осин не редкость, однако Пандо — имеет огромные размеры и по предварительным данным живет вот уже около 10 тысяч лет, что делает его уникальным крупнейшим живым организмом на Земле. Отдельные деревья, называемые стволами, живут около сотни лет, однако подземная корневая система Пандо в 100 раз старше.

Эколог из Университета штата Юта Пол Роджерс изучает Пандо уже много лет, однако сегодня ученый обеспокоен — похоже, колонии осин угрожает распад на более мелкие части.

В 2017 году Роджерс стал соавтором исследования, в котором ученые сосредоточились на изучении того, как современные процессы влияют на один из самых крупных организмов Земли. Тогда, они предположили, что существование Пандо может быть под угрозой из-за людей и животных, которые мешают ему регенерироваться и производить новые стволы.

В 2018 году Роджерс предположил, что ограждение определенных участков колонии позволит защитить ее от исчезновения. Однако сегодня, по мнению эколога, этого может оказаться недостаточно. Основной угрозой для Пандо сегодня являются олени и крупный рогатый скот — они поедают молодые стебли колонии еще до того, как они успевают вырасти.

Эколог считает, что первоисточником угрозы для Пандо все же являются люди — ведь именно из-за них в этой экосистеме значительно уменьшились популяции хищников, таких как волки и медведи. В результате количество оленей и крупного скота значительно возросло и угрожает существованию колонии осин.

Роджерс считает, что хотя ограждения казались достойным решением еще четыре года назад, они покрывали лишь половину корневой системы Пандо, а потому сегодня мы наблюдаем признаки скорого распада организма на три отдельные системы.

По мнению ученого, с точки зрения экологии защита Пандо не является приоритетной задачей. Однако история существовании колонии осин и ее упадок должны послужить уроком для человечества.

Отметим, что по оценкам ученых Пандо весит около 6 тысяч метрических тонн, он считается крупнейшим организмом Земли с точки зрения валовой биомассы. Однако самым большим существом в мире, относительно площади, считается массивный луг водорослей у побережья Австралии, который был обнаружен не так давно.

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