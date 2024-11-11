Старец Земли. Самый большой организм на Земле является и самым древним: что обнаружили ученые

Исследователи полагают, что возраст самого большого организма на планете, вероятно, оставит остальных далеко позади.

Возраст Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества живых организмов. Возраст этих организмов может быть лишь числом, но для самого большого организма Земли, известного как Пандо, эта цифра может быть столь большой, что оставит все остальные существа далеко позади, пишет Science Alert.

В новом исследовании группа ученых из США провела секвенирование сотен образцов материала, собранных из обширной сети осины дрожащей (Populus tremuloides). Результаты указывают на то, что лес площадью 43 гектара мог начаться как одинокий саженец задолго до конца последнего ледникового периода — около 34 000 лет назад. Любопытно, что менее консервативные оценки подтверждают, что первое дерево Пандо на самом деле могло прорасти за десятки тысяч лет до этого.

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Отметим, что новая работа ученых еще не прошла рецензирование, но его выводы помогают ограничить предположения о том, как долго существует этот клонированный и самый крупный организм на Земле. Любопытно, что нынешние оценки предполагают большую вариативность: от нескольких тысяч лет до более миллиона лет.

Исследователи отмечают, что Пандо считается самым крупным организмом на Земле, состоящим из 47 000 отдельных деревьев. Особенность этого леса заключается в том, что все эти деревья имеют одинаковое генетическое наследие и единую сеть взаимосвязанных корней — все это фактически делает деревья "щепками" одного и того же старого блока.

Авторы исследования отмечают, что рекордсменом по возрасту является отдельная безымянная сосна Bristlecone в Белых горах Калифорнии, которой, как полагают, чуть больше 5 000 лет. Увы, клонированные организмы, такие как Пандо, следуют другим правилам. По сути, их геном не смешивается легко с другими в пределах вида, ограничивая размножение растения бесполыми клонами — все они остаются связанными, прокладывая себе путь через окружающую среду.

Ученые опасаются, что в скором времени Пандо может исчезнуть с лица Земли Фото: wikipedia

Любопытно, что ранее Пандо уже подозревали в чрезвычайной древности. В новом исследовании ученые попытались пролить свет на эту тайну. Для этого они собрали около 500 фрагментов корней, листьев и коры, а также образцы других, неродственных осин. Далее ученые секвенировали их ДНК.

Команда применила аналитические методы для выявления изменений, возникших с течением времени. В результате им удалось обнаружить около 4000 генетических вариаций в различных образцах. Модели их мутаций рассказали интригующую историю, одна из которых, по их моделям, датируется где-то от 16 000 до 80 000 лет.

По словам соавтора исследования, генетика из Чикагского университета Розенн Пино Хелене Кудиабор, можно было бы ожидать, что пространственно близкие деревья ближе генетически, однако ученые не обнаружили этого. Вместо этого они заметили, что пространственный сигнал намного слабее, чем ожидалось.

В следующих исследованиях ученые хотят выяснить, почему история мутаций Пандо распространилась таким образом, чтобы избежать накопления менее полезных генов. В результате ученые надеются узнать, почему этот организм и другие, подобные ему, способны дожить до такого возраста. Отметим, что результаты работы ученых особенно важны, учитывая, что в последние годы ученые бьют тревогу — самый большой организм Земли может исчезнуть.

Ранее Фокус писал о том, что самый большой организм на Земле медленно поедают заживо.