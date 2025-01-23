Самый старый и большой организм Земли не может убежать от лосей с оленями: его поедают заживо

Исследователи обнаружили, что гигантский организм страдает от нашествия животных, так как из региона исчезли хищники.

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В горах Уосатч на западе США на склонах над озером более 14 000 лет скрывается самый большой организм на Земле. Его вес составляет около 6 000 метрических тонн, что делает его самым крупным организмом в мире. Теперь ученые сделали тревожное открытие — организм буквально поедается заживо, пишет Science Alert.

Речь идет о Пандо, который выглядит как обычный лес из отдельных деревьев с ярко-белой корой и маленькими листьями, колышущимися на ветру, но на самом деле являет собой 47 000 генетически идентичных стеблей, растущих из взаимосвязанной сети. Исследователи считают, что Пандо существует уже около 14 000 лет, а его площадь составляет около 43 гектара.

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Осины образуют клоновые насаждения и в других местах, но Пандо уникален своими огромными размерами. Большинство подобных клоновых осиновых насаждений в Северной Америки намного меньше, а на западе США их площадь в среднем составляет около 1,2 гектара.

Предыдущие исследования показали, что возраст Пандо составляет около 14 000 лет, но большинство стволов живут всего около 130 лет. И все же, долговечность этого организма и его удаленность представляют собой экосистему из 68 видов растений, а многие животные эволюционировали и процветали в тени Пандо.

В результате вся эта огромная система зависит от того, останется ли осина здоровой. Сегодня Пандо находится под защитой Национальной лесной службы США и ему не угрожает вырубка, однако ученые встревожены тем, что Пандо оказался в уязвимом положении по ряду других факторов.

Пандо существует уже около 14 000 лет, а его площадь составляет около 43 гектара Фото: wikipedia

Самый большой организм Земли поедают заживо

Одной из основных проблем для Пандо является чрезмерный выпас оленей и лосей. Когда-то волки и пумы контролировали численность этих животных, но их стада значительно увеличились по мере исчезновения хищников.

Пандо также привлекает оленей и лосей, так как защита, которую получает лес, защищает их от охоты. Когда старые деревья умирают или падают, свет достигает лесной почвы, что стимулирует рост новых клоновых стеблей, но когда эти лоси и олени съедают верхушки вновь образующихся стеблей, они умирают. Это означает, что на больших участках Пандо мало нового роста.

Простыми словами, самый большой организм Земли действительно поедается заживо. К счастью, есть одна область, которая была огорожена еще несколько десятилетий назад, для спасения умирающих деревьев. Исследователи исключили оленей и лосей в этой области в результате чего сегодня наблюдается успешная регенерация новых клоновых стеблей, с густым ростом, известным как "бамбуковый сад".

Еще одна угроза для Пандо

По словам научного сотрудника по биологии в ньюкаслском университете Ричарда Элтона Уолтона, старые стели Пандо также страдают минимум от трех болезней:

сажистый рак коры;

пятнистость листьев;

грибковое заболевание конка.

Хотя болезни растений развивались и процветали в осиновых насаждениях на протяжении тысячелетий, неизвестно, каковы могут быть долгосрочные последствия для экосистемы, учитывая отсутствие нового роста и постоянно растущий список других факторов давления на клонового гиганта.

Еще одной угрозой, по мнению ученых, является изменение климата. Пандо возник после окончания последнего ледникового периода и с тех пор имеет дело с в основном стабильным климатом. Конечно, он обитает в альпийском регионе, окруженном пустыней, что означает, что ему не чужды высокие температуры или засухи. Но изменение климата угрожает размеру и продолжительности жизни дерева, а также всей экосистеме, которую оно вмещает.

Пандо также может пострадать из-за изменения климата Фото: Getty Images

Надежда для Пандо

Впрочем, Пандо невероятно устойчив и ранее уже переживал быстрые изменения окружающей среды, особенно когда европейские поселенцы начали заселять этот район в 19 веке. Затем, в 20 веке, последовал подъем рекреационной деятельности. За свою историю Пандо также сталкивался с болезнями, лесными пожарами, выпасом скота и официально остается крупнейшим в мире научно задокументированным организмом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые записали звуки, издаваемые самым большим и старым живым организмом на Земле.