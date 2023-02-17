"Техніка на 20 мільйонів": у російському Магадані горів склад із вантажівками (відео)

Співробітники МНС виявили безліч порушень — у старому приміщенні була несправна проводка та була відсутня пожежна сигналізація. На складі зберігали пально-мастильні матеріали, легкозаймисті рідини та автогуму.

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У місті Магадан на півночі Росії 17 лютого спалахнула пожежа на складі з вантажною технікою. Про це повідомило головне Управління МНС Росії з Магаданської області агентству ТАСС.

"Пожежники гасять склад на 6-му кілометрі основної траси, постраждалих немає", — розповіло управління.

За даними рятувальників, вогонь охопив площу майже 600 кв. м. Гасінню перешкоджало сильне задимлення та загроза обвалення конструкцій.

Очевидці зазначали, що спочатку спалахнула котельня. Полум'я швидко поширилося на всій території.

Хазяї складу, за словами пожежників, звернулися до них не відразу і хотіли впоратися з вогнем самостійно.

"Вдалося евакуювати вісім одиниць техніки, на місці працюють дізнавачі й експерти випробувальної пожежної лабораторії, які встановлюють причини та обставини події", — зазначило МНС.

[ + – ] На складі зберігалися невідомі рідини та гумотехнічні вироби

За словами виконувача обов'язків начальника служби пожежогасіння МНС РФ у Магаданській області Руслана Царука, на складі зберігалися паливно-мастильні матеріали, легкозаймисті рідини та автомобільна гума.

"По місцю було евакуйовано 6 одиниць техніки. Були ще якісь запчастини", — сказав він у спілкуванні з "РИА Новости".

Розміщені на складі вантажівки згоріли, додав співвласник складу Зураб Кастоєв.

"Техніка там коштує, на 15-20 мільйонів, там машини стоять — 3 машини, автомобілі вантажні. Після ремонту мали завтра на Чукотку поїхати. Ось усе, що залишилося від цього, все згоріло", — описав він.

Співробітники МНС виявили безліч порушень, зокрема, відсутність пожежної сигналізації та несправне проведення. Сама будівля складу — стара і вже починала сипатись.

Нагадаємо, що ввечері 14 лютого в місті Коломна Московської області Росії горіло колишнє підприємство з ремонту вагонів потягів. Поруч знаходиться АТ НВК "КБ машиностроения", що займається виробництвом балістичних ракет та установок "Іскандер".

У Москві 13 лютого чули вибухи поруч із Науково-дослідним інститутом точних приладів. Згодом з'ясувалося, що вибухали каністри з паливом на території автосервісу.

У лютому у Росії сталося кілька пожеж на нафтових об'єктах. У російському Новошахтинську Ростовської області 8 лютого спалахнув завод із переробки нафтопродуктів "Ресурс". У місті Кстово Нижегородської області 7 лютого горів НПЗ компанії "Лукойл", а в ніч з 3 на 4 лютого в Бєлгородській області гасили сильну пожежу на нафтобазі.