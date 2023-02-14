Горить 1,5 тисячі квадратних метрів: у Москві сильна пожежа біля дослідницького інституту (відео)

РосЗМІ пишуть, що спалахнув автосервіс, в якому вибухають каністри з паливом. На другому поверсі будівлі було заблоковано двох людей.

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У Москві неподалік Науково-дослідного інституту точних приладів почули вибухи. На місці почалася дуже велика пожежа. Про це повідомив Telegram-канал " Москва 24 ".

"Щось сильно палахкотить у Відрадному. За інформацією передплатника, пожежа зараз на території поряд з НДІ на вулиці Декабристів", — сказано в повідомленні.

Адміністратори повідомили, що пожежа спалахнула на території 1,5 тисячі квадратних метрів.

[ + – ] Пожежа у Москві

Потім російська агенція ТАРС із посиланням на джерела в МНС Росії зазначила, що вибухають каністри з паливом, а сама пожежа відбувається на території автосервісу.

"Усередині автосервісу вибухають каністри з паливом, стався частковий обвал покрівлі. Також усередині будівлі зберігаються покришки", — йдеться у пості.

Також повідомляється, що на другому поверсі будівлі вогнем заблоковано двох людей.

Потім на "Москва 24" заявили, що пожежа спалахнула на території 1,5 тисячі квадратних метрів.

[ + – ] Пожежа у Москві триває

Український журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що інститут, поряд з яким і спалахнув автосервіс, займається розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для "виробів" морського та авіаційного ракетного озброєння.

Також у мережі показали відео з місця події.

[ + – ] У Москві горить автосервіс

Нагадаємо, що в російському Новосибірську обвалився під'їзд житлового будинку. Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі. Для ліквідації наслідків довелося залучити 187 співробітників МНС та понад 60 одиниць техніки.

Раніше Фокус писав, що у Ростовській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Площа спалаху на заводі "Ресурс" склала 100 квадратних метрів. Це вже третя пожежа на об'єктах нафтової промисловості у Росії з початку лютого.

Ще повідомлялося, що у РФ спалахнув нафтопереробний завод, що належить "Лукойлу". За інформацією ЗМІ, пожежі надано третій ранг складності: відбувається горіння в одній із колон з бензином. Встановлена потужність підприємства становить 17 млн тонн на рік.