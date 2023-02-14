Горить 1,5 тисячі квадратних метрів: у Москві сильна пожежа біля дослідницького інституту (відео)
РосЗМІ пишуть, що спалахнув автосервіс, в якому вибухають каністри з паливом. На другому поверсі будівлі було заблоковано двох людей.
У Москві неподалік Науково-дослідного інституту точних приладів почули вибухи. На місці почалася дуже велика пожежа. Про це повідомив Telegram-канал " Москва 24 ".
"Щось сильно палахкотить у Відрадному. За інформацією передплатника, пожежа зараз на території поряд з НДІ на вулиці Декабристів", — сказано в повідомленні.
Адміністратори повідомили, що пожежа спалахнула на території 1,5 тисячі квадратних метрів.
Потім російська агенція ТАРС із посиланням на джерела в МНС Росії зазначила, що вибухають каністри з паливом, а сама пожежа відбувається на території автосервісу.
"Усередині автосервісу вибухають каністри з паливом, стався частковий обвал покрівлі. Також усередині будівлі зберігаються покришки", — йдеться у пості.
Також повідомляється, що на другому поверсі будівлі вогнем заблоковано двох людей.
Потім на "Москва 24" заявили, що пожежа спалахнула на території 1,5 тисячі квадратних метрів.
Український журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що інститут, поряд з яким і спалахнув автосервіс, займається розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для "виробів" морського та авіаційного ракетного озброєння.
Також у мережі показали відео з місця події.
Нагадаємо, що в російському Новосибірську обвалився під'їзд житлового будинку. Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі. Для ліквідації наслідків довелося залучити 187 співробітників МНС та понад 60 одиниць техніки.
Раніше Фокус писав, що у Ростовській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Площа спалаху на заводі "Ресурс" склала 100 квадратних метрів. Це вже третя пожежа на об'єктах нафтової промисловості у Росії з початку лютого.
Ще повідомлялося, що у РФ спалахнув нафтопереробний завод, що належить "Лукойлу". За інформацією ЗМІ, пожежі надано третій ранг складності: відбувається горіння в одній із колон з бензином. Встановлена потужність підприємства становить 17 млн тонн на рік.