Вибух і велика пожежа: у російському Новосибірську обвалився під'їзд житлового будинку (відео, фото)

Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі. Для ліквідації наслідків довелося залучити 187 співробітників МНС та понад 60 одиниць техніки.

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У російському Новосибірську стався обвал під'їзду п'ятиповерхового житлового будинку. Пригода сталася внаслідок вибуху газу. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал НГС-новини Новосибірська.

Повідомляється, що на місці події почалася сильна пожежа. Щоб його загасити, довелося залучити понад 190 пожежників і рятувальників. На місці також бачили велику кількість машин швидкої допомоги та медиків. Також на місце прибули місцеві урядники.

[ + – ] У російському Новосибірську обрушився під'їзд житлового будинку

На момент написання новини канал пише про двох загиблих, також поранення отримали 7 людей. Також є повідомлення про людей, які перебувають під завалами.

Пресслужба МНС Росії в Telegram підтверджує подію. Повідомляється, що на місці працюють 197 пожежників та рятувальників, а також 61 одиниця техніки.

"До місця події слідує важка техніка для розбору завалів. Кінологічні розрахунки Сибірського рятувального центру МНС Росії розпочали пошук постраждалих на місці обвалення житлового будинку", — повідомили в російському МНС.

[ + – ] У російському Новосибірську обрушився під'їзд житлового будинку

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що пожежникам вдалося ліквідувати пожежу, проте дим все ще продовжує пробиватися крізь зруйновані стіни. Його, як стверджують очевидці, видно з усіх куточків міста.

Також повідомляється, що обвал стався у третьому під'їзді. Загалом у п'ятиповерховому будинку 4 під'їзди, у кожному під'їзді по 15 квартир.

[ + – ] У російському Новосибірську обрушився під'їзд житлового будинку

Раніше Фокус писав, що у Ростовській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Площа спалаху на заводі "Ресурс" склала 100 квадратних метрів. Це вже третя пожежа на об'єктах нафтової промисловості у Росії з початку лютого.

Ще повідомлялося, що в РФ спалахнув нафтопереробний завод, що належить "Лукойлу". За інформацією ЗМІ, пожежі надано третій ранг складності: відбувається горіння в одній із колон з бензином. Встановлена потужність підприємства становить 17 млн. тонн на рік.