У РФ спалахнув нафтопереробний завод, що належить "Лукойлу" (фото, відео)

За інформацією ЗМІ, пожежі надали третій ранг складності: відбувається горіння в одній із колон із бензином. Встановлена потужність підприємства становить 17 млн тонн на рік.

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У місті Кстово Нижньогородської області, що в Росії, почалася пожежа на нафтопереробному заводі. На місце виїхали рятувальники, аби загасити вогонь. Про це повідомила російська прокуратура, повідомляє "РИА Новости".

За інформацією Telegram-каналу "112", пожежі надали третій ранг складності: відбувається горіння в одній із колон з бензином. Наразі загиблих і постраждалих немає.

У виданні "РБК" уточнюють, що завод належить компанії "Лукойл". Встановлена потужність підприємства становить 17 млн тонн на рік.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого в Бєлгородській області почалася масштабна пожежа на нафтобазі та промисловому підприємстві. Серйозних збитків було завдано Борисівському заводу мостових металоконструкцій, який раніше виробляв конструкції для Кримського мосту.

28 січня повідомлялося, що на ринку "Сіндіка" в російському Підмосков'ї сталася велика пожежа. Вогонь охопив площу приблизно 2000 квадратних метрів. Причиною займання міг бути підпал.

Раніше, 21 січня, в Іркутській області сталася масштабна пожежа на нафтобазі. За словами спікера Одеської ОВА, спалахнули цистерни з паливом, яке призначалося для російських окупантів в Україні.