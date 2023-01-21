"Шикарно горить": в Іркутській області сталася масштабна пожежа на нафтобазі (відео)

За словами спікера Одеської ОВА, спалахнули цистерни з паливом, яке призначалося для російських окупантів в Україні.

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Вранці, 21 січня, у російському місті Ангарськ Іркутської області сталося загоряння цистерни з паливом. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

"Ранок починається з приємних і вже звичних новин. В Ангарську просто шикарно горять цистерни з паливом, які планувалося відправити окупаційним військам, але карма, вона хитра тітка", — написав чиновник.

Братчук зазначив, посилаючись на слова очевидців, що займання та задимлення настільки потужні, що їх можна помітити з околиць Іркутська.

У мережі також з'явилося відео, на якому зображено горіння залізничних цистерн з паливом.

[ + – ] В Ангарську горять цистерни з паливом

За даними російських Telegram-каналів, площа займання на нафтобазі в Ангарську становить 400 квадратних метрів. До ліквідації пожежі довелося залучити 35 людей. Про жертви події поки не повідомляється.

Нагадаємо, що 10 січня у столиці Російської Федерації сталася пожежа на складі автосервісу. Вогонь поширився на 2 тисячі квадратних метрів, а в самій будівлі обвалився дах. Для гасіння пожежі залучили два вертольоти.

Фокус також писав про пожежу у будівлі Міністерства закордонних справ РФ 6 січня. За словами представниці МЗС Росії Марії Захарової, причиною займання стало коротке замикання. У будівлі відомства на той час було 25 осіб.

Ще ми повідомляли, що 4 січня в російському Мурманську сталася НС на рибальському судні "Принцеса Арктики". У трюмі корабля почалася пожежа, що охопила площу в 3 квадратні метри. У момент займання на судні перебували семеро людей.