Спрацювала сигналізація: у підвалі будівлі МЗС Росії спалахнула пожежа (відео)

РосЗМІ повідомляють, що в підвалі через коротке замикання спалахнув електрощит. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали з будівлі 25 людей.

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У приміщенні Міністерства закордонних справ РФ, розташованому на Смоленській площі в Москві, спрацювала пожежна сигналізація. Як повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, у підвальному приміщенні сталося щільне задимлення.

За її версією, сигналізація спрацювала в одному із технічних приміщень. Причина займання – коротке замикання. Постраждалих немає.

"Інформація про те, що "мало місце займання в робочих приміщеннях", не відповідає дійсності. Йдеться про підвальні поверхи", — уточнила Захарова.

РосЗМІ повідомляють, що з будівлі міністерства провели евакуацію всіх співробітників — пишуть, що всього у відомстві на цей час перебувало 25 осіб. Наразі працівники екстрених служб з'ясовують причину займання.

Також є інформація, що задимлення в будівлі почалося після того, як у підвалі спалахнув електрощит. Загальна площа горіння становила близько двох квадратних метрів.

Наразі осередок займання локалізовано, але на поверхах відомства все ще є задимлення, пишуть журналісти.

Раніше повідомлялося, що в Мурманську на причалі порту спалахнуло рибальське судно "Принцеса Арктики". Російські ЗМІ 4 січня написали, що полум'я охопило ділянку в три квадратні метри між трюмом та машинним відділенням.

У Санкт Петербурзі 5 січня спалахнула масштабна пожежа у виробничому приміщенні заводу "Білорусь Мінський транспортний завод", вогонь охопив понад 420 квадратів. За інформацією російського МНС, у вогні загинули двоє людей.