Двоє загиблих: у Пітері зайнялося виробниче приміщення заводу "Білорусь МТЗ" (відео)

Вогонь охопив 420 квадратів виробничого приміщення, де були люди. На підприємстві виготовляли тракторну техніку.

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У російському Санкт-Петербурзі почалася сильна пожежа у виробничому приміщенні заводу "Білорусь Мінський транспортний завод". Над цехом здійнявся сильний стовп диму, а вогонь охопив понад 420 квадратів. Про це повідомила пресслужба міського осередку МНС.

У момент займання на виробництві перебували люди, вже відомо про двох загиблих. На місце події виїхали пожежники. Вогонь гасили сім одиниць пожежної техніки та 32 особи особового складу. Пожежу вдалося ліквідувати.

На підприємстві виготовляли тракторну техніку.

Пожежі в РФ

Нагадаємо, 4 січня у Мурманську спалахнула пожежа на рибальському судні "Принцеса Арктики". Осередок займання знаходився на ділянці біля трюму та машинного відділення площею 3 кв. метри. У цей момент на судні було сім членів команди.

Того ж дня у Томську спалахнув табір, де знаходилися мобілізовані. У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ припускають, що пожежа могла бути саботажем призваних росіян, які бояться і не хочуть їхати на війну в Україні.

31 грудня на Ростовській АЕС сталося спалах трансформатора на енергоблоці №3. Внаслідок чого загинув один працівник станції, ще одну людину довелося госпіталізувати.

20 грудня ЗМІ повідомляли, що в Санкт-Петербурзі спалахнув нафтовий танкер "Арктика". Вогонь охопив дві каюти площею 10 квадратних метрів. У соціальних мережах писали, що судно було пришвартоване на ремонт.