Пожежа 2-го рангу: у Санкт-Петербурзі спалахнув нафтовий танкер "Арктика", — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, вогонь охопив дві каюти площею 10 квадратних метрів. У соціальних мережах пишуть, що судно було пришвартоване на ремонт.

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У місті Кронштадт, яке належить до адміністративного району Санкт-Петербурга, спалахнув нафтовий танкер "Арктика". Про це повідомляє видання IZ.RU.

За інформацією журналістів, вогонь охопив дві каюти площею 10 квадратних метрів. Пожежі надано 2-й ранг складності. За інформацією Telegram-каналу 112, судно було пришвартоване на ремонт.

Тим часом Telegram-канал Mash пише, що у Кронштадті горить судно на території 57-го причалу. За попередніми даними Морського заводу, це баржа. На місце події виїхали пожежники на ліквідацію вогню.

Пожежі в РФ — не рідкісне явище

Зазначимо, що масштабні пожежі в Росії останнім часом трапляються практично щодня.

У ніч на 30 грудня в центрі Ростова-на-Дону спалахнув двоповерховий покинутий будинок біля залізничного та автобусного вокзалів. Очевидці не виключили версії з навмисним підпалом та воєнними діями.

23 грудня в Москві на території військової частини спалахнула масштабна пожежа. Площа загоряння становила близько 200 квадратних метрів. Пожежники повідомили, що вогонь охопив гаражні бокси.

20 грудня в Чуваській республіці загорівся газопровід. За словами очевидців, температура у районі пожежі була настільки високою, що люди не могли підійти до будинків.