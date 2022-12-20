Полум'я з-під землі: у Чуваській республіці РФ спалахнув газопровід (відео)

За попередніми даними, причиною займання став витік на магістральному газопроводі. За словами очевидців, температура в районі пожежі є настільки високою, що люди не можуть підійти до будинків.

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У селі Ямбахтіно у Вурнарському районі Чувашії (РФ) спалахнула велика пожежа. На опублікованому в російських Telegram-каналах відео, як полум'я з великим шумом виривається на кілька метрів з-під землі.

За попередньою інформацією росЗМІ, причиною займання стала аварія на магістральному газопроводі.

"Попередньо, стався витік газу. Інформації про постраждалих немає. На місце виїхали співробітники МНС", — пишуть російські Telegram-канали.

За словами очевидців, температура в районі пожежі є настільки високою, що люди не можуть підійти до будинків.

Нагадаємо, 19 грудня в Іркутській області РФ на Марківському нафтогазовому родовищі стався вибух, за яким сталася пожежа. За інформацією місцевої влади, пожежа почалася через витік та вибух газу — вогонь поширився на 1 тис. квадратних метрів.

В Іркутській області 15 грудня сталася велика пожежа на нафтозаводі "Ангарської нафтохімічної компанії". Як повідомив губернатор регіону, площа загоряння склала близько 2500 квадратних метрів, а внаслідок події двоє людей загинули.