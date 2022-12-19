"Хлопки" в Іркутській області РФ: на нафтогазовому родовищі спалахнула пожежа (фото, відео)
Вибухи сталися через витік газу та несправне обладнання. Постраждали 7 людей, двох у тяжкому стані доставили в Братськ вертольотом санавіації.
В Іркутській області Росії на Марківському нафтогазовому родовищі ввечері 19 грудня стався вибух, за яким сталася пожежа. Про це повідомив у Telegram губернатор області Ігор Кобзєв.
За його даними, спалах трапився на площі майже 1 тис. квадратних метрів. За версією місцевого главку МНС, спалахнула технологічна установка комплексної підготовки природного газу.
"За попередньою інформацією відбувається факельне горіння установки, загрози іншим установкам немає", — зазначили рятувальники.
Пожежа на Марківському родовищі почалася через витік і вибух газу — обладнання було несправне, вахтовиків із найближчих селищ евакуювали в місто, пише Telegram-канал Mash.
Пізніше Кобзєв додав, що внаслідок НП постраждали 7 людей, двох у тяжкому стані доставили в Братськ вертольотом санавіації.
"Чотирьох постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до Усть-Кутської міської лікарні. Одна людина з обмороженням ніг лікуватиметься амбулаторно. За даними МНС загиблих немає", — заявив він.
Голова селища Верхньомаркове, поряд з яким знаходиться родовище, Костянтин Власов заявив про "хлопок" і подальше займання.
"На життєзабезпечення селища подія не вплинула, всі системи працюють у штатному режимі. На одній з вулиць у будинках потріскалися шибки", — поінформував чиновник.
До ліквідації вогню залучили 155 пожежників і 37 одиниць спецтехніки. Потрібна була й допомога медиків — прибули 4 бригади. Співрозмовник ТАСС в екстрених службах додав, що зібрали всіх медиків селища для допомоги постраждалим.
Марківське родовище в Іркутській області: хто його контролює?
Марківське родовище відкрили в 1962 році, його запаси нафти оцінюють у 20 млн тонн. Нині воно підконтрольне Іркутській нафтовій компанії.
Ця організація — найбільший виробник вуглеводневої сировини в Росії. Вона займається розробкою надр в Іркутській області, Красноярському краї та Республіці Саха (Якутія).
Нагадаємо, що напередодні сталася пожежа на нафтозаводі "Ангарської нафтохімічної компанії" в Іркутській області. Загинули 2 працівники підприємства.
Секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов раніше сказав, що пожежі та вибухи в РФ продовжаться, доки не згорить Москва.