"Хлопки" в Іркутській області РФ: на нафтогазовому родовищі спалахнула пожежа (фото, відео)

Вибухи сталися через витік газу та несправне обладнання. Постраждали 7 людей, двох у тяжкому стані доставили в Братськ вертольотом санавіації.

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В Іркутській області Росії на Марківському нафтогазовому родовищі ввечері 19 грудня стався вибух, за яким сталася пожежа. Про це повідомив у Telegram губернатор області Ігор Кобзєв.

За його даними, спалах трапився на площі майже 1 тис. квадратних метрів. За версією місцевого главку МНС, спалахнула технологічна установка комплексної підготовки природного газу.

"За попередньою інформацією відбувається факельне горіння установки, загрози іншим установкам немає", — зазначили рятувальники.

Пожежа на Марківському родовищі почалася через витік і вибух газу — обладнання було несправне, вахтовиків із найближчих селищ евакуювали в місто, пише Telegram-канал Mash.

Пізніше Кобзєв додав, що внаслідок НП постраждали 7 людей, двох у тяжкому стані доставили в Братськ вертольотом санавіації.

"Чотирьох постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до Усть-Кутської міської лікарні. Одна людина з обмороженням ніг лікуватиметься амбулаторно. За даними МНС загиблих немає", — заявив він.

Голова селища Верхньомаркове, поряд з яким знаходиться родовище, Костянтин Власов заявив про "хлопок" і подальше займання.

"На життєзабезпечення селища подія не вплинула, всі системи працюють у штатному режимі. На одній з вулиць у будинках потріскалися шибки", — поінформував чиновник.

До ліквідації вогню залучили 155 пожежників і 37 одиниць спецтехніки. Потрібна була й допомога медиків — прибули 4 бригади. Співрозмовник ТАСС в екстрених службах додав, що зібрали всіх медиків селища для допомоги постраждалим.

Марківське родовище в Іркутській області: хто його контролює?

Марківське родовище відкрили в 1962 році, його запаси нафти оцінюють у 20 млн тонн. Нині воно підконтрольне Іркутській нафтовій компанії.

Ця організація — найбільший виробник вуглеводневої сировини в Росії. Вона займається розробкою надр в Іркутській області, Красноярському краї та Республіці Саха (Якутія).

Нагадаємо, що напередодні сталася пожежа на нафтозаводі "Ангарської нафтохімічної компанії" в Іркутській області. Загинули 2 працівники підприємства.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов раніше сказав, що пожежі та вибухи в РФ продовжаться, доки не згорить Москва.