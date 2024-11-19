Кара Делевінь втратила мільйони під час продажу свого згорілого особняка (фото)

Знаменитість вирішила не відновлювати зруйнований вогнем будинок, а вирішила пустити з молотка руїни, що залишилися.

Британська акторка, співачка і супермодель Кара Делевінь зазнала колосальних збитків у розмірі 2,4 мільйона доларів під час продажу свого згорілого особняка в Студіо-Сіті, Каліфорнія, повідомляє Daily Mail.

Шикарна нерухомість з чотирма спальнями і шістьма ванними кімнатами була знищена пожежею в березні минулого року. За неї 32-річна зірка 2019 року виклала 7 мільйонів доларів США, а зараз Кара продала свої руїни за 4,6 мільйона під час позабіржової угоди.

Унаслідок пожежі особняк залишився без даху, другий поверх перетворився на попіл, а нижній поверх був завалений сміттям, як видно на опублікованих фотографіях.

Унаслідок пожежі ніхто серйозно не постраждав, оскільки в момент загоряння Делевінь перебувала за кордоном, у рідному Лондоні, де працювала над постановкою "Кабаре" у Вест-Енді, а її домашні тварини зовсім не постраждали.

Раніше, Делевінь заявляла, що дуже засмучена пожежею, але взяла себе в руки і зосереджена на тому, щоб рухатися вперед, а не потопати в печалі через те, що трапилося: "Звісно, це вплинуло на мене, це дуже сумно... так буде завжди. Але я не використовую це як інструмент, щоб викликати співчуття в оточуючих". За її словами, вона планує продовжувати жити в США і не планує повертатися в Англію.

Нагадаємо, 8 липня Кара Делевінь розповіла про життя із залежностями. Вона зловживала психоактивними речовинами та алкоголем.