Кара Делевинь потеряла миллионы при продаже своего сгоревшего особняка (фото)

Знаменитость решила не восстанавливать разрушенный огнем дом, а решила пустить с молотка оставшиеся руины.

Британская актриса, певица и супермодель Кара Делевинь понесла колоссальные убытки в размере 2,4 миллиона долларов при продаже своего сгоревшего особняка в Студио-Сити, Калифорния, сообщает Daily Mail.

Шикарная недвижимость с четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами была уничтожена пожаром в марте прошлого года. За нее 32-летняя звезда в 2019 году выложила 7 миллионов долларов США, а сейчас Кара продала свои руины за 4,6 миллиона в ходе внебиржевой сделки.

В результате пожара особняк остался без крыши, второй этаж превратился в пепел, а нижний этаж был завален мусором, как видно на опубликованных фотографиях.

В результате пожара никто серьезно не пострадал, поскольку в момент возгорания Делевинь находилась за границей, в родном Лондоне, где работала над постановкой "Кабаре" в Вест-Энде, а с ее домашние животные совсем не пострадали.

Ранее, Делевинь заявляла, что очень расстроена пожаром, но взяла себя в руки и сосредоточена на том, чтобы двигаться вперед, а не утопать в печали из-за случившегося: "Конечно, это повлияло на меня, это очень грустно… так будет всегда. Но я не использую это как инструмент, чтобы вызвать сочувствие у окружающих". По ее словам, она планирует продолжать жить в США и не планирует возвращаться в Англию.

Напомним, 8 июля Кара Делевинь рассказала о жизни с зависимостями. Она злоупотребляла психоактивными веществами и алкоголем.