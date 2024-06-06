Кара Делевинь отметила вторую годовщину романтических отношений со своей девушкой (фото, видео)

Пара подтвердила свой роман летом 2022 года. Впрочем, Кара и Лия держат отношения подальше от внимания публики.

Британская актриса и супермодель Кара Делевинь 5 июня отметила "два волшебных года" романтических отношений со своей девушкой Минке. На своей странице в Instagram поделилась с поклонниками серией фотографий и свои взглядом на их роман.

На одном из снимков Делевинь и Минке, урожденной Лией Мейсон, целуются на закате. За фотографией последовало видео, на котором двое смеются и смотрят друг другу в глаза, наслаждаясь прогулкой на лодке. Далее следует серия снимков, на которых Кара и Минке держатся за руки перед зеркалом, целуются на фестивале и позируют, одетые в одинаковые наряды для "спонтанной фотосессии в Венеции".

"Два волшебных года с тобой и так много фотографий, где мы целуемся на глазах у всех. Эти последние два года значат много в моей жизни. Много перемен, роста, боли и, самое главное, любви. Мне так повезло, что я нашла идеального человека, с которым можно пережить жизненные взлеты и падения. Я не могу представить свою жизнь без тебя", — написала Делевинь в своем посте. Минке ответила на публикацию своей возлюбленной и в разделе комментариев написала: "Я так сильно тебя люблю".

Известно, что Делевинь и Минке впервые встретились в детстве, когда учились в школе-интернате в Хэмпшире, Англия. Потеряв связь, они воссоединились более десяти лет спустя на концерте Аланис Мориссетт.

Ранее, комментируя свои отношения с Менсон, Кара отметила: "Это первый раз, когда я чувствую, что нахожусь в отношениях, а не пытаюсь кого-то спасти".

Напомним, 7 мая сообщалось, что Кара Делевинь снялась в новой рекламе Stella McCartney. Она позировала с гигантской версией сумки Falabella, которая, как известно, изготавливается без использования продуктов животного происхождения.