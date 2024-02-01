Кару Делевинь заметили на свидании с девушкой (фото)

Пара подтвердила свой роман летом 2022 года. Впрочем, Кара и Лия держат отношения подальше от внимания публики.

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31-летнюю английскую актрису и модель Кару Делевинь заметили на свидании с девушкой. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана и ее подруга Минки, чье настоящее имя Лия Мейсон, вместе наслаждались прогулкой в Лос-Анджелесе.

Делевинь была в нежно-розовом спортивном костюме, когда звездная пара вывела свою собаку на прогулку в городке Лос-Фелис.

Добавив к образу солнцезащитные очки и черные кроссовки, Кара собрала волосы в пучок с темно-синей повязкой. Она держала в руках бутылку с водой.

Звезда фильма "Валерьян и город тысячи планет" шла рядом со своей девушкой-музыкантом, которая носила голубое худи NY Mets, черные джоггеры и пару ярко-розовых кроссовок. К образу она также добавила черные очки.

Кара Делевинь на свидании со своей девушкой

Как известно, Минки в свое время подписала контракт с лейблом в Нэшвилле и в основном играла блюз. Впрочем, впоследствии "выгорела" и решила сменить сферу занятости.

Знаменитости держат свои отношения подальше от публики после того, как в июне 2022 года подтвердили роман.

Напомним, экс-девушка Кары Делевинь вышла замуж за миллиардера.

Также Фокус писал о татуировке Кары Делевинь с орфографической ошибкой.