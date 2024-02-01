Кару Делевінь помітили на побаченні з дівчиною (фото)

Пара підтверила свій роман влітку 2022 року. Втім, Кара та Лія тримають стосунки подалі від уваги публіки.

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31-річну англійську акторку та модель Кару Делевінь помітили на побаченні з дівчиною. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану та її подруга Мінкі, чиє справжнє ім’я Лія Мейсон, разом насолоджувалися прогулянкою в Лос-Анджелесі.

Делевінь була в ніжно-рожевому спортивному костюмі, коли зіркова пара вивела свою собаку на прогулянку в містечку Лос-Феліс.

Додавши до образу сонцезахисні окуляри і чорні кросівки, Кара зібрала волосся в пучок із темно-синьою пов’язкою. Вона тримала в руках пляшку з водою.

Зірка фільму "Валерʼян і місто тисячі планет" йшла поруч зі своєю дівчиною-музикантом, яка носила блакитне худі NY Mets, чорні джогери та пару яскраво-рожевих кросівок. До образу вона також додала чорні окуляри.

Кара Делевінь на побаченні зі своєю дівчиною

Як відомо, Мінкі свого часу підписала контракт з лейблом у Нешвіллі та здебільшого грала блюз. Втім, згодом "вигоріла" та вирішила змінити сферу зайнятості.

Знаменитості тримають свої стосунки подалі від публіки після того, як у червні 2022 року підтвердили роман.

Нагадаємо, ексдівчина Кари Делевінь вийшла заміж за мільярдера.

Також Фокус писав про татуювання Кари Делевінь з орфографічною помилкою.