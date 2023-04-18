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Стиль життя

Кара Делевінь зʼявилася зі своєю дівчиною на "Coachella" (фото)

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Фото: Getty | Кара Делевінь

Закохані обіймалися та насолоджувалися часом, проведеним разом.

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30-річна англійська модель та акторка Кара Делевінь відвідала фестиваль "Коачелла-2023" в компанії своєї дівчини. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара відвідала третій день гучного музичного фестивалю в Каліфорнії. Закохані обіймалися, а згодом 30-річна Кара поцілувала свою обраницю в щоку.

Делевінь та Мінкі, чиє справжнє ім’я Лія Мейсон, тримають своє особисте в секреті після того, як минулого року підтвердили свій роман.

Супермодель, яка виявилася пансексуалом у 2020 році, розповіла Vogue під час останнього інтерв’ю минулого року в серпні.

"Це більше те, що я просто вирішила покласти свої карти на стіл і сказати, подивіться, я закохана, я закохана в того, в кого я закохана", — заявила Кара про свій "камінг-аут".

Кара Делевінь зі своєю дівчиною

Кара додала: "Я покінчила з тим, щоб соромитися того, кого я кохала і ким я була… кохання є кохання, і ми повинні любити, кого хочемо".

Говорячи про те, що вона сказала б своїй молодшій особистості, знаменитість сказала: "Якби я могла дати своїй молодшій особистості повідомлення, це було б полюбити себе". Це звучить як кліше, але я б також сказала, що прийми себе, будь собою".

Нагадаємо, Кара Делевінь змінила зачіску.

Також Фокус писав про інших зіркових гостей першого вікенду "Коачелла-2023".