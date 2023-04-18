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Стиль жизни

Кара Делевинь появилась со своей девушкой на "Coachella" (фото)

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Фото: Getty | Кара Делевинь

Влюбленные обнимались и наслаждались временем, проведенным вместе.

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30-летняя английская модель и актриса Кара Делевинь посетила фестиваль "Коачелла-2023" в компании своей девушки. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара посетила третий день громкого музыкального фестиваля в Калифорнии. Влюбленные обнимались, а впоследствии 30-летняя Кара поцеловала свою избранницу в щеку.

Делевинь и Минки, чье настоящее имя Лия Мэйсон, держат свое личное в секрете после того, как в прошлом году подтвердили роман.

Супермодель, оказавшаяся пансексуалом в 2020 году, рассказала Vogue во время последнего интервью в августе прошлого года.

"Это больше то, что я просто решила положить свои карты на стол и сказать, посмотрите, я влюблена, я влюблена в того, в кого я влюблена", — заявила Кара о своем "каминг-ауте".

Кара Делевинь со своей девушкой

Кара добавила: "Я покончила с тем, чтобы стыдиться того, кого я любила и кем я была… любовь есть любовь, и мы должны любить, кого хотим".

Говоря о том, что она сказала бы себе юной, знаменитость ответила: "Если бы я могла дать своей младшей личности сообщение, это было бы полюбить себя". Это звучит как клише, но я бы также сказала, что прими себя, будь собой".

Напомним, Кара Делевинь сменила прическу.

Также Фокус писал о других звездных гостях первого уикенда "Коачелла-2023".