Новые волосы, новое начало: Кара Делевинь дебютирует со свежей прической (фото)

Актриса, которая недавно прошла курс терапии после пережитого нервного срыва, освежила свой имидж.

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Британская супермодель и актриса Кара Делевинь отрезала свои длинные волосы, а знаменитый парикмахер Риавна Капри на этой неделе продемонстрировала шикарный новый боб звезды в Instagram.

"Лучше, чем она когда-либо выглядела", — написал один комментатор о волнистом каре Делевинь, в то время как другие бросали огненные смайлики и хвалили образ знаменитой актрисы как "великолепный" и "потрясающий".

В настоящее время 30-летняя звезда подиумов переживает серьезные перемены в жизни. В прошлом месяце она рассказала Vogue о своих проблемах со злоупотреблением психоактивными веществами и новом пути к трезвости.

В откровенном интервью Кара подробно рассказала о своем недавнем пребывании в реабилитационном центре, заявив, что просмотр страшных фотографий, сделанных папарацци в аэропорту, где она ведет себя неадекватно и бегает в одних носках, отрезвили ее и дали понять, что у нее огромные проблемы.

"В тот момент было много людей, которые очень волновались, и это понятно, — сказала она для журнала. На самом деле я не волновалась, но такова природа болезни".

Пройдя лечение, сейчас она учится проживать каждый день качественно и больше времени уделять себе и своим потребностям. В настоящее время Кара сосредоточена на своей фертильности, поскольку хотела стать матерью с 16 лет. Она пока не планирует заводить ребенка, но Делевинь, которая встречается с певицей Минке (настоящее имя Лия Мейсон), будет предпринимать шаги, чтобы заморозить свои яйцеклетки.

Также Фокус писал, что посвежевшая Кара Делевинь вышла в свет в дерзком мини.