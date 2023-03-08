Кара Делевинь рассказала, что привело к нервному срыву, и справилась ли она с последствиями

По словам Кары, она сумела взять себя в руки, и сейчас намного больше внимания уделяет своему здоровью, в том числе и психическому.

Related video

30-летняя британская супермодель и актриса Кара Делевинь призналась, что стресс и нервный срыв, за которым имели возможность наблюдать миллионы людей, – результат "экзистенциального кризиса" и "спираль страданий" и вечеринок. Об этом она рассказала в откровенном интервью Vogue, став героиней апрельского номера.

По словам Кары, раньше она не готова была бороться со своими демонами, однако оказавшись в "плохом месте" поняла, что должна сделать все, чтобы вернуть себе равновесие и здоровье.

"Я не была у терапевта три года. Я просто оттолкнула всех, что заставило меня осознать, насколько я свалилась на дно. Я всегда думала, что работу нужно делать в плохие времена, но на самом деле ее нужно делать в хорошие времена. Работу нужно вести последовательно. Это никогда не будет исправлено или полностью излечено, но я согласна с этим, и в этом разница", – подчеркнула знаменитость.

Делевинь говорит, что лгала сама себе, считая, что с ее здоровьем все в порядке, но когда ей на глаза попали ее же фотографии, сделанные папарацци в аэропорту, где она ведет себя неадекватно и бегает в одних носках, отрезвили ее и дали понять, что у нее огромные проблемы.

"Я не спала. Я была не в порядке. Это душераздирающе, потому что я думала, что развлекаюсь, но в какой-то момент это было похоже на: "Хорошо, я плохо выгляжу. Знаете, иногда вам нужна проверка на реальность, так что в некотором смысле эти фотографии были чем-то, за что нужно быть благодарным", – призналась модель.

[ + – ] Неадекватное поведение Делевинь в аэропорту взбудоражило ее поклонников

Героиня номера отметила, что проблемы, которые она пережила, позволили понять, сколько в ее жизни настоящих друзей, и насколько она любима:

"С сентября мне просто нужна была поддержка. Мне нужно было начать общаться. И мои старые друзья, которых я знаю с 13 лет, все подошли, и мы начали плакать. Они посмотрели на меня и сказали: "Ты заслуживаешь шанса порадоваться".

Благодаря своей работе в терапии Кара поняла, что ей нужно перестать гнаться за идеей "быстрого решения" для исцеления, и взяла на себя обязательство следовать программе "12 шагов".

"Раньше я всегда стремилась к быстрому исцелению, отправляясь, скажем, на недельный ретрит или на курс лечения травм, и это помогало на минуту, но никогда не доходило до сути, более глубокие вещи", – призналась она.

Кара акцентирует внимание на том, что настоящее исцеление никогда не бывает моментальным.

"Очевидно, что у этого процесса есть свои взлеты и падения, но я начала понимать так много. Люди хотят, чтобы моя история была особенной после школы, где я просто говорю: "О, смотрите, я была наркоманкой, а теперь я трезва, и все. И это не так просто. Это не происходит в одночасье…. Конечно, я хочу, чтобы все происходило мгновенно — я думаю, особенно это поколение, мы хотим, чтобы все происходило быстро, – но мне пришлось копнуть глубже", – продолжила исповедь Делевинь.

Девушка рассказала, что в глубокую депрессию она впала во время самоизоляции в период, когда бушевал коронавирус:

"Я была одна, действительно одна… это была низшая точка. У меня только что был полный экзистенциальный кризис. Все мое чувство сопричастности, все мое подтверждение — моя личность, все — было так поглощено работой. И когда это исчезло, я почувствовала, что у меня нет цели. Я просто ничего не стоила без работы, и это было страшно. Я очень погрузилась в страдания, барахтанье и вечеринки. Это было действительно печальное время".

До карантина Кара вела очень активную жизнь. Она снималась в успешных фильмах, разработала свою собственную коллекцию сумок с Mulberry, выпустила роман и запустила собственный бренд шампанского. со своими сестрами и многое другое. Однако все это сопровождалось и скандалами. Ходили слухи, что Кара, которую друзья ранее называли "жизнью вечеринки", употребляла наркотики. Делевинь не отрицала, что когда-то даже думала о самоубийстве в разгар своей славы.

Детство Кары, аристократки по рождению, тоже не было простым. Ее мать, имевшая связи с королевской семьей, играла роль дебютантки из высшего общества во внешнем мире, но за кулисами она боролась с героиновой зависимостью, и ей поставили диагноз биполярное расстройство.

Каре впервые пришлось столкнуться со злоупотреблением алкоголем, когда ей было всего семь лет, когда она призналась, что украла бокалы с шампанским на семейной свадьбе и проснулась с похмелья. К 10 годам она злоупотребляла снотворным, чтобы справиться с бессонницей. К 15 годам она начала страдать от проблем с психикой и даже начала практиковать членовредительство.

Пройдя лечение, сейчас она учится проживать каждый день качественно и больше времени уделять себе и своим потребностям. В настоящее время Кара сосредоточена на своей фертильности, поскольку хотела стать матерью с 16 лет. Она пока не планирует заводить ребенка, но Делевинь, которая встречается с певицей Минке (настоящее имя Лия Мейсон), будет предпринимать шаги, чтобы заморозить свои яйцеклетки.

Напомним, Кара Делевинь вернулась в светскую жизнь после нервного срыва.