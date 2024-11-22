Кара Делевинь в шикарном костюме посетила мероприятие L'Oreal Paris (фото)

Модель Кара Делевинь является послом косметического бренда. Для вечера она выбрала элегантный образ.

Британская актриса и супермодель Кара Делевинь посетила звездное мероприятие L'Oréal Paris Women of Worth, которое состоялось вечером 21 ноября в NeueHouse Hollywood в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

19-й ежегодный вечер L'Oréal был посвящен "женщинам, которые играют большую роль в современном обществе. Косметическая компания наградила лауреатов 2024 года — 10 женщин-лидеров некоммерческих организаций получили по 25 000 долларов США на свою благотворительную деятельность.

Делевинь, наряду с другими звездами, является посланницей L'Oréal Paris. 32-летняя модель выглядела очень стильно, позируя на красной дорожке в темно-сером брючном костюме в полоску и белой рубашке на пуговицах, одну из сторон которой она заправила за пояс расклешенных брюк. Свой элегантный образ Кара дополнила бежевыми босоножками с тонкими ремешками на высоких каблуках. Звезда "Отряда самоубийц" продемонстрировала яркий макияж, включающий коричневые стрелки смоки-айс и глянцевую нюдовую помаду. Светлые волосы Делевинь были зачесаны на одну сторону и ниспадали ей на плечи мягкими волнами.

Кара Делевинь Фото: Getty Images

На звездном мероприятии присутствовали многие знаменитости, включая Эль Фаннинг, Хелен Миррен, Энди Макдауэлл, Эйджей Наоми Кинг, София Буш, Бетенни Франкель, Стасси Шредер и другие.

Ранее, 6 июня, Фокус писал о том, что Кара Делевинь отметила вторую годовщину романтических отношений со своей девушкой.