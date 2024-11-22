Кара Делевінь у шикарному костюмі відвідала захід L'Oreal Paris (фото)

Модель Кара Делевінь є послом косметичного бренду. Для вечора вона обрала елегантний образ.

Британська акторка і супермодель Кара Делевінь відвідала зірковий захід L'Oréal Paris Women of Worth, який відбувся ввечері 21 листопада в NeueHouse Hollywood у Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

19-й щорічний вечір L'Oréal був присвячений "жінкам, які відіграють велику роль у сучасному суспільстві. Косметична компанія нагородила лауреатів 2024 року — 10 жінок-лідерок некомерційних організацій отримали по 25 000 доларів США на свою благодійну діяльність.

Делевінь, поряд з іншими зірками, є посланницею L'Oréal Paris. 32-річна модель мала дуже стильний вигляд, позуючи на червоній доріжці в темно-сірому штанному костюмі в смужку і білій сорочці на ґудзиках, один зі боків якої вона заправила за пояс розкльошених штанів. Свій елегантний образ Кара доповнила бежевими босоніжками з тонкими ремінцями на високих підборах. Зірка "Загону самогубців" продемонструвала яскравий макіяж, що включав коричневі стрілки смокі-айс і глянсову нюдову помаду. Світле волосся Делевінь було зачесане на один бік і спадало їй на плечі м'якими хвилями.

Кара Делевінь Фото: Getty Images

На зоряному заході були присутні багато знаменитостей, включно з Ель Фаннінг, Гелен Міррен, Енді Макдавелл, Ейджей Наомі Кінг, Софія Буш, Бетенні Франкель, Стассі Шредер та інші.

Раніше, 6 червня, Фокус писав про те, що Кара Делевінь відзначила другу річницю романтичних стосунків зі своєю дівчиною.