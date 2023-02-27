Роскошная Кара Делевинь окончательно вернулась в светскую жизнь после нервного срыва (фото)

Знаменитость подобрала к однотонному образу бриллиантовое колье и серьги.

Related video

30-летняя британская модель и актриса Кара Делевинь, похоже, смогла окончательно побороть проблемы со своими зависимостями и нервными срывами, все чаще появляясь в свете и выглядя с каждым разом все лучше. Очередное тому подтверждение – посещение SAG Awards 2023.

На красной дорожке Кара выглядела роскошно в стиле Vamp Glamour, над которым работали давние стилисты Делевинь Роб Зангарди и Мариэль Хенн. Знаменитость выбрала для мероприятия полностью черный ансамбль Carolina Herrera, состоящий из комбинезона с глубоким вырезом под эффектной юбкой. Лиф наряда украшали две одинаковые цветочные аппликации. Образ дополняли бриллиантовое колье, серьги от De Beers и пара черных туфель с открытым носком. Светлые волосы Кары были зачесаны назад, а макияж подчеркивал здоровый и сияющий цвет лица Делевинь.

Актриса получила свою первую в истории номинацию на премию SAG в 2023 году. Наряду со своими коллегами по фильму "Убийства в одном здании" она номинирована на премию "Выдающееся исполнение ансамбля в комедийном сериале". Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт снялись в сериале Hulu. Во втором сезоне шоу Делевинь сыграла Элис Бэнкс, художницу и возлюбленную героини Гомес, Мэйбл Мора.

Премия Гильдии киноактеров (SAG) присуждается за лучшие актерские работы в кино и на телевидении за прошлый год. Церемония 2023 года прошла в Fairmount Century Plaza в Лос-Анджелесе.

Кара Делевинь не на шутку напугала поклонников своим поведением в калифорнийском аэропорту Ван-Найс в сентябре прошлого года. Знаменитость бегала босиком с телефоном, вела себе неадекватно, а затем ее и вовсе не пустили на самолет. Кадры, облетевший СМИ, обеспокоили семью знаменитости, а таблоиды вспомнили о проблемах Кары с наркотиками и алкоголем. Однако со временем звезда взяла себя в руки.