Миллиардер Джефф Безос с невестой Лорен Санчес посетили вечеринку "Оскара-2025" (фото)

Избранница владельца Amazon пришла в платье, похожем на свадебное. Пара обручилась в 2023 году, однако свадьбы еще не было.

61-летний американский миллиардер Джефф Безос посетил вечеринку "Оскара-2025" с 55-летней невестой Лорен Санчес. Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленные прибыли на вечеринку Vanity Fair после вручения кинопремии "Оскар". Пара не могла оторвать руки друг от друга, когда они вышли на красную дорожку в The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts в Беверли-Хиллз.

Лорен Санчес появилась в приталенном белом платье, похожем на свадебное, без бретелек с перьевым подолом и шлейфом. Она уложила волосы легкими волнами и добавила к образу изумрудное колье.

Бывшая журналистка держала за руку владельца Amazon, который был в черном бархатном костюме и белой рубашке с бабочкой.

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Getty Images

Джефф Безос сделал Лорен предложение в мае 2023 года, когда они были в отпуске на юге Франции, однако свадьбы еще не было. Их помолвка состоялась через четыре года после того, как пара обнародовала свои отношения в начале 2019 года. До этого бизнесмен был женат на Маккензи Скотт.

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Getty Images

