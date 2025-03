Мільярдер Джефф Безос з нареченою Лорен Санчес відвідали вечірку "Оскару-2025" (фото)

Обраниця власника Amazon прийшла в сукні, схожій на весільну. Пара заручилася у 2023 році, проте весілля ще не було.

61-річний американський мільярдер Джефф Безос відвідав вечірку "Оскару-2025" з 55-річною нареченою Лорен Санчес. Про це пише Daily Mail.

Закохані прибули на вечірку Vanity Fair після вручення кінопремії "Оскар". Пара не могла відірвати руки одне від одного, коли вони вийшли на червону доріжку в The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts у Беверлі-Гіллз.

Лорен Санчес зʼявилася в приталеній білій сукні, схожій на весільну, без бретелей з пір’яним подолом і шлейфом. Вона уклала волосся легкими хвилями та додала до образу смарагдове кольє.

Колишня журналістка тримала за руку власника Amazon, який був у чорному оксамитовому костюмі та білій сороці з метеликом.

Джефф Безос і Лорен Санчес Фото: Getty Images

Джефф Безос освідчився Лорен у травні 2023 року, коли вони були у відпустці на півдні Франції, проте весілля ще не було. Їхні заручини відбулися через чотири роки після того, як пара оприлюднила свої стосунки на початку 2019 року. До цього бізнесмен був одружений з Маккензі Скотт.

Джефф Безос і Лорен Санчес Фото: Getty Images

Також Фокус писав про латвійський мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі", який здобув перемогу на "Оскарі-2025".