"Потік. Останній кіт на Землі" отримав "Оскар": деталі (фото, відео)

"Потік" змагався з такими гігантами галузі як DreamWorks Animation та Universal Pictures. До цього він виборов "Золотого глобуса".

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Латвійський мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" отримав статуетку "Оскар-2025". Фокус розповідає, що відомо про анімаційну стрічку.

Трейлер мультфільму "Потік. Останній кіт на Землі"

Мільтфільм "Потік. Останній кіт на Землі" отримав "Оскар"

Цей рік став історичним для анімації, адже мільтфільм "Потік. Останній кіт на Землі" отримав "Оскар" в номінації "Найкращий анімаційний фільм", змагаючись з такими гігантами галузі як DreamWorks Animation та Universal Pictures. Проєкт здобув визнання за оригінальний сюжет, неймовірну графіку та глибокий філософський підтекст.

Серед номінантів "Оскару-2025" також були такі мультфільми:

"Потік";

"Думками навиворіт 2";

"Воллес та Громіт 2";

"Дикий робот";

"Мемуари равлика".

Сюжет мультфільму "Потік. Останній кіт на Землі"

Переможець "Оскару-2025" "Потік. Останній кіт на Землі" розповідає сумну, але філософську історію про останнього кота на Землі, який шукає значення свого існування у світі, залишеному без людей. Утопічний ландшафт та загадкові створіння є фоном для його подорожі.

Це пригодницький фентезійний мультфільм латвійського режисера Гінтса Зілбалодіса. "Потік" спочатку презентували на Каннському кінофестивалі 2024 року перед тим, як він виборов "Оскар".

Чорний кіт з яскравими жовтими очима довго шукав сухе місце після потоку води, аж поки не потрапив у човен, у якому була капібара. Згодом до них долучилися лемур та пес — золотистий ретривер. Учотирьох вони вирушили у подорож світом без людей. Разом вони шукають краще місце для життя, а також намагаються знайти спільну мову, не розмовляючи.

Цікаво, що в мультфільмі "Потік. Останній кіт на Землі" немає діалогів — лише звуки природи та тварин.

Як створювали "Потік. Останній кіт на Землі"

Поразка гігантів на "Оскарі-2025"

Спеціалісти порівнюють цей мільтфільм з роботами Studio Ghibli та Pixar, оскільки "Потік" зміг здобути серця глядачів та пройшов довгий шлях до "Оскара-2025". Цей успіх підтверджує, що незалежні анімаційні студії здатні кинути виклик гігантам галузі.

Режисер Гінтс Зілбалодіс зі своїм "Оскаром"

Раніше мультфільм отримав також "Золотий глобус" як найкращий повнометражний анімаційний фільм.

Як глядачі оцінили мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі"

У соцмережі Х (Twitter) багато позитивних відгуків про переможця "Оскару".

"Мультфільм "Потік" це тупо краще що я дивилась. Жодної людини. Жодних розмов. Звуки тварин, природи та нескінченний потік емоцій", — пише користувачка мережі.

Нагадаємо, на сцені "Оскара-2025" прозвучало "Слава Україні".

Також Фокус писав про переможців антипремії "Золота малина-2025".