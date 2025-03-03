"Слава Україні": як пройшов Оскар-2025 та хто отримав найпрестижніші відзнаки кіноакадемії

З голлівудської сцени лунали гасла на підтримку України, проте документальний фільм про російсько-українську війну так і не зміг отримати золоту статуетку.

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У ніч на 3 березня в Лос-Анджелесі відбувалась 97-ма церемонія премії Американської академії кіномистецтва — найпрестижнішої нагороди у сфері кіно "Оскар". Фокус розповідає, хто отримав найголовніші відзнаки кінопремії.

Ведучим церемонії цьогоріч був відомий комік Конан О'Браєн, який змінив на цьому місці іншого коміка Джиммі Кіммела.

Найкращим актором у 2025 році визнали Едріена Броуді за головну роль у фільмі "Бруталіст".

Едріен Броуді на Оскар-2025 Фото: BBC

Статуетку у категорії "Найкраща акторка" отримала головна героїня фільму "Анора" Майкі Медісон, яка зіграла секс-працівницю Анору, яка закохалась у сина російського олігарха.

Майкі Медісон на Оскар-2025 Фото: Відкриті джерела

Найкращим фільмом цьогоріч визнали також "Анору", таким чином у цієї стрічки 5 оскарів.

Найкращим актором другого плану став Кіран Калкін, який зіграв у фільмі "Справжній біль".

А оскар за найкращу жіночу роль другого плану отримала Зої Салдана, яка зіграла адвокатку Ріти Мори Кастро у фільмі "Емілія Перес".

Зої Салдана Фото: Відкриті джерела

Оскар за найкращий грим та зачіски отримала "Субстанція" з Демі Мур у головній ролі.

Крім того, відзнаки кіноакадемії отримали:

найкращий режисер — Шон Бейкер, "Анораʼ;

найкращий монтаж — Шон Бейкер, "Анора";

найкраща робота художника-постановника — Натан Кроулі та Лі Сандалс, "Злий";

найкраща оригінальна пісня — "El Mal" з фільму "Емілія Перес";

найкращий документальний короткометражний фільм — "Єдина дівчина в оркестрі";

найкращий анімаційний фільм — "Потік";

найкращий анімаційний короткометражний фільм — "У тіні кипариса";

найкращий дизайн костюмів — Пол Тейзвелл, "Злий";

найкращий оригінальний сценарій — Шон Бейкер, "Анора";

найкращий звук — "Дюна: Частина друга";

найкращі візуальні ефекти — "Дюна: Частина друга";

найкраща операторська робота — Лол Кроулі, "Бруталіст";

найкращий ігровий короткометражний фільм — "Я не робот";

найкращий іноземний фільм — "Я все ще тут" (Бразилія);

найкраща музика до фільму — Даніель Блумберг, "Бруталістʼ;

Підтримка України на Оскар-2025

Під час вручення оскара за найкращий монтаж на сцену вийшла акторка фільмів "Убити Білла" Деріл Ганна, яка одразу згадала про Україну.

"Слава Україні! От хто дійсно найкрутіші", — сказала Ганна як тільки вийшла на сцену.

Деріл Ганна на оскарі Фото: Відкриті джерела

Сценарист фільму "Конклав" Пітер Строган, який отримав нагороду за найкращий адаптований сценарій вийшов на сцену з жовто-блакитною стрічкою на піджаку.

Пітер Строган Фото: Відкриті джерела

Спільний американсько-українсько-австралійський документальний фільм "Порцелянова війна" був номінований в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм", проте не отримав золотої відзнаки. Натомість оскар в цій номінації отримала палестинська стрічка "Немає іншої землі".

Нагадаємо, 1 березня були оголошені переможці "Золотої малини".