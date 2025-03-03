"Слава Україні": як пройшов Оскар-2025 та хто отримав найпрестижніші відзнаки кіноакадемії
З голлівудської сцени лунали гасла на підтримку України, проте документальний фільм про російсько-українську війну так і не зміг отримати золоту статуетку.
У ніч на 3 березня в Лос-Анджелесі відбувалась 97-ма церемонія премії Американської академії кіномистецтва — найпрестижнішої нагороди у сфері кіно "Оскар". Фокус розповідає, хто отримав найголовніші відзнаки кінопремії.
Ведучим церемонії цьогоріч був відомий комік Конан О'Браєн, який змінив на цьому місці іншого коміка Джиммі Кіммела.
Найкращим актором у 2025 році визнали Едріена Броуді за головну роль у фільмі "Бруталіст".
Статуетку у категорії "Найкраща акторка" отримала головна героїня фільму "Анора" Майкі Медісон, яка зіграла секс-працівницю Анору, яка закохалась у сина російського олігарха.
Найкращим фільмом цьогоріч визнали також "Анору", таким чином у цієї стрічки 5 оскарів.
Найкращим актором другого плану став Кіран Калкін, який зіграв у фільмі "Справжній біль".
А оскар за найкращу жіночу роль другого плану отримала Зої Салдана, яка зіграла адвокатку Ріти Мори Кастро у фільмі "Емілія Перес".
Оскар за найкращий грим та зачіски отримала "Субстанція" з Демі Мур у головній ролі.
Крім того, відзнаки кіноакадемії отримали:
- найкращий режисер — Шон Бейкер, "Анораʼ;
- найкращий монтаж — Шон Бейкер, "Анора";
- найкраща робота художника-постановника — Натан Кроулі та Лі Сандалс, "Злий";
- найкраща оригінальна пісня — "El Mal" з фільму "Емілія Перес";
- найкращий документальний короткометражний фільм — "Єдина дівчина в оркестрі";
- найкращий анімаційний фільм — "Потік";
- найкращий анімаційний короткометражний фільм — "У тіні кипариса";
- найкращий дизайн костюмів — Пол Тейзвелл, "Злий";
- найкращий оригінальний сценарій — Шон Бейкер, "Анора";
- найкращий звук — "Дюна: Частина друга";
- найкращі візуальні ефекти — "Дюна: Частина друга";
- найкраща операторська робота — Лол Кроулі, "Бруталіст";
- найкращий ігровий короткометражний фільм — "Я не робот";
- найкращий іноземний фільм — "Я все ще тут" (Бразилія);
- найкраща музика до фільму — Даніель Блумберг, "Бруталістʼ;
Підтримка України на Оскар-2025
Під час вручення оскара за найкращий монтаж на сцену вийшла акторка фільмів "Убити Білла" Деріл Ганна, яка одразу згадала про Україну.
"Слава Україні! От хто дійсно найкрутіші", — сказала Ганна як тільки вийшла на сцену.
Сценарист фільму "Конклав" Пітер Строган, який отримав нагороду за найкращий адаптований сценарій вийшов на сцену з жовто-блакитною стрічкою на піджаку.
Спільний американсько-українсько-австралійський документальний фільм "Порцелянова війна" був номінований в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм", проте не отримав золотої відзнаки. Натомість оскар в цій номінації отримала палестинська стрічка "Немає іншої землі".
Нагадаємо, 1 березня були оголошені переможці "Золотої малини".