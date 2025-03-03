"Слава Украине": как прошел Оскар-2025 и кто получил самые престижные награды киноакадемии
С голливудской сцены звучали лозунги в поддержку Украины, однако документальный фильм о российско-украинской войне так и не смог получить золотую статуэтку.
В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе проходила 97-я церемония премии Американской академии киноискусства — самой престижной награды в сфере кино "Оскар". Фокус рассказывает, кто получил самые главные награды кинопремии.
Ведущим церемонии в этом году был известный комик Конан О'Брайен, который сменил на этом месте другого комика Джимми Киммела.
Лучшим актером в 2025 году признали Эдриэна Броуди за главную роль в фильме "Бруталист".
Статуэтку в категории "Лучшая актриса" получила главная героиня фильма "Анора" Майки Мэдисон, которая сыграла секс-работницу Анору, которая влюбилась в сына российского олигарха.
Лучшим фильмом в этом году признали также "Анору", таким образом у этой ленты 5 оскаров.
Лучшим актером второго плана стал Киран Калкин, сыгравший в фильме "Настоящая боль".
А оскар за лучшую женскую роль второго плана получила Зои Салдана, которая сыграла адвоката Риты Моры Кастро в фильме "Эмилия Перес".
Оскар за лучший грим и прически получила "Субстанция" с Деми Мур в главной роли.
Кроме того, награды киноакадемии получили:
- лучший режиссер — Шон Бейкер, "Анора";
- лучший монтаж — Шон Бейкер, "Анора";
- лучшая работа художника-постановщика — Натан Кроули и Ли Сандалс, "Злой";
- лучшая оригинальная песня — "El Mal" из фильма "Эмилия Перес";
- лучший документальный короткометражный фильм — "Единственная девушка в оркестре";
- лучший анимационный фильм — "Поток";
- лучший анимационный короткометражный фильм — "В тени кипариса";
- лучший дизайн костюмов — Пол Тейзвелл, "Злой";
- лучший оригинальный сценарий — Шон Бейкер, "Анора";
- лучший звук — "Дюна: Часть вторая";
- лучшие визуальные эффекты — "Дюна: Часть вторая";
- лучшая операторская работа — Лол Кроули, "Бруталист";
- лучший игровой короткометражный фильм — "Я не робот";
- лучший иностранный фильм — "Я все еще здесь" (Бразилия);
- лучшая музыка к фильму — Даниэль Блумберг, "Бруталист";
Поддержка Украины на Оскар-2025
Во время вручения оскара за лучший монтаж на сцену вышла актриса фильмов "Убить Билла" Дэрил Анна, которая сразу вспомнила об Украине.
"Слава Украине! Вот кто действительно самые крутые", — сказала Анна как только вышла на сцену.
Сценарист фильма "Конклав" Питер Строган, который получил награду за лучший адаптированный сценарий вышел на сцену с желто-голубой лентой на пиджаке.
Совместный американо-украинско-австралийский документальный фильм "Фарфоровая война" был номинирован в категории "Лучший полнометражный документальный фильм", однако не получил золотой награды. Оскар в этой номинации получила палестинская лента "Нет другой земли".
Напомним, 1 марта были объявлены победители "Золотой малины".