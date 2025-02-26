"Оскар-2025": где смотреть и главное о церемонии награждения (фото, видео)

Традиционно не обошлось без скандалов. К тому же событие могли отменить из-за лесных пожаров в Калифорнии.

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Церемония вручения премии "Оскар-2025" традиционно становится одним из самых ярких событий в мире кинематографа. Мероприятие состоится в ночь на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фокус рассказывает, что известно об одном из важнейших событий в области мирового кинематографа.

Кто ведущий "Оскара-2025"

Ведущим 97-й церемонии "Оскар-2025" станет известный комик Конан О'Брайен, который ранее проводил премии "Эмми" и MTV Movie Awards. До этого два года подряд "Оскар" вел американский комик Джимми Киммел.

Конан О'Брайен стал ведущим "Оскара-2025"

Главные претенденты на победу в "Оскаре-2025"

Нынешняя церемония традиционно отмечается борьбой за главные награды. В категории "Лучший фильм" лидерами являются ленты "Анора" и "Конклав". Первая получила награды Гильдии режиссеров и продюсеров, тогда как вторая торжествовала на BAFTA и премии Гильдии актеров.

В номинации "Лучшая актриса" среди претенденток выделяются Деми Мур за роль в фильме "Субстанция" и Мики Мэдисон за "Анору". Для Деми Мур это может быть первый "Оскар" за более чем 40 лет карьеры.

Среди номинантов на "Лучшего актера" идет ожесточенная конкуренция между Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Полный незнакомец") и Эдриеном Броуди ("Бруталист").

Трейлер фильма "Бруталист"

Особое внимание привлекает фильм "Эмилия Перес" режиссера Жака Одияра, который получил 13 номинаций на "Оскар-2025", включая "Лучший фильм" и "Лучшую оригинальную песню". Впрочем, не обошлось и без скандалов: главную актрису Карлу Софию Гаскон "отменяют" после ее старых твитов с оскорблениями. Последние церемонии награждений она не посещала, поэтому остается загадкой, придет ли Карла на "Оскар".

Карла София Гаскон Фото: Getty

Где смотреть "Оскар-2025"

Украинские зрители смогут посмотреть прямую трансляцию церемонии "Оскар-2025" на телеканале "Суспільне Культура" в ночь со 2 на 3 марта. По местному времени Лос-Анджелеса начало запланировано на 19:00. А вот поклонникам "Оскара" из Украины придется ждать ночи. По киевскому времени в 01:30 — трансляция красной дорожки, а в 02:00 — церемония награждения.

Кто выступит на "Оскаре-2025"

Ариана Гранде и Синтия Эриво исполнят на "Оскаре-2025" свои песни из мюзикла "Wicked: Чародейка", который получил ряд номинаций. Также стоит ожидать выступления певиц Doja Cat, LISA из Blackpink, Raye и Queen Latifah.

Украина на "Оскаре-2025"

Украинская документальная лента "Фарфоровая война", в которой рассказывается история художников-керамистов из Харькова в начале полномасштабной войны, попала в номинацию "Лучший документальный полнометражный фильм" на "Оскар-2025". Интересно, что год назад украинская картина "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получила престижную статуэтку, что позволило еще громче рассказать миру о преступлениях россиян на украинской земле.

Трейлер фильма "Фарфоровая война"

"Оскар-2025" могли отменить

Из-за масштабных лесных пожаров в начале года ряд звезд Голливуда потеряли дома. Организаторы церемонии "Оскар-2025" размышляли над тем, уместно ли проводить громкие празднования на фоне стихийного бедствия и его последствий. Впрочем, впоследствии они решили не отменять ежегодное мероприятие, которое уже будет 97-м.

Напомним, Анджелина Джоли не получила номинации на "Оскар-2025".

Также Фокус подробно писал о фильмах, которые в этом году претендуют на статуэтки "Оскара".