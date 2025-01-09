Пэрис Гилтон и Лейтон Мистер: кто из звезд потерял дома из-за пожара в Лос-Анджелесе (фото, видео)

Среди людей, которые были вынуждены эвакуироваться и пострадали от пожаров, много знаменитостей. Пожары поразили Pacific Palisades среди других районов, известных домами знаменитостей, причем многие из этих зданий разрушены или находятся под угрозой.

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В Лос-Анджелесе продолжает бушевать масштабный лесной пожар, который не обходит дома богатых и знаменитых. В результате чрезвычайной ситуации свою недвижимость уже потерял ряд звезд. Фокус рассказывает, чьи дома сгорели дотла.

Лейтон Мистер и Адам Броуди

Дом звезды "Сплетницы" Лейтон Мистер и актера Адама Броуди в Лос-Анджелесе полностью сгорел в среду, 8 января 2025 года, в результате пожара на Pacific Palisades в Калифорнии, пишет Page Six.

Недвижимость стоимостью 6,5 миллионов долларов, которая имела пять спален, шесть ванных комнат и вид на океан, была разрушена в результате стихийного бедствия.

Пока знаменитости публично не комментировали потерю.

Лейтон Мистер и Адам Броуди потеряли дом в пожаре

Актеры женаты с 2014 года и воспитывают двоих детей.

Пэрис Хилтон

Светская львица Пэрис Хилтон потеряла дом в Малибу из-за бушующего пожара.

Мама двоих детей призналась, что с этим домом связано много семейных воспоминаний, в частности, именно здесь ее сын Феникс сделал первые шаги.

"Я держусь за благодарность за то, что моя семья и домашние животные в безопасности. Мое сердце и молитвы за каждую семью, пострадавшую от этих пожаров. Всем людям, которые потеряли свои дома, свои воспоминания и своих любимцев. Мое сердце болит за тех, кто все еще в беде или оплакивает большие потери. Немыслимое опустошение. Знать, что так много кто просыпается сегодня без места, которое они называют домом, это действительно разрывает сердце", — отметила Пэрис.

Пэрис Хилтон потеряла дом из-за пожара

Марк Хэмилл

Звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл поделился постом в Instagram, в котором рассказал, что он и его семья были вынуждены быстро эвакуироваться из дома.

"Эвакуировались из Малибу, поэтому в последнюю минуту были небольшие пожары по обе стороны дороги... Были небольшие пожары (дайте мне перерыв — мы спасали жизни). Будьте в безопасности, все", — написал актер.

Марк Хэмилл эвакуировался с семьей из Малибу

Бен Аффлек

Как сообщает TMZ, Бен Аффлек был вынужден покинуть свой дом и срочно отправиться к бывшей жене. Издание сообщило, что оскароносный актер поспешил домой к Дженнифер Гарнер, где она живет с двумя их детьми Фином и Сэмюэлем после того, как Вайолет поступила в колледж в прошлом году.

Бен Аффлек был сфотографирован с подавленным видом, когда он подъехал к своему дому и увидел, что вокруг бушует пламя. Актер купил недвижимость в этом районе летом 2024 года, отдав за нее $20,5 млн, из которых $10 млн взял в ипотеку.

Бен Аффлек

Леонардо Ди Каприо

Лесные пожары уничтожили дом, который когда-то принадлежал Леонардо Ди Каприо. Расположенный на шоссе Тихоокеанского побережья в Малибу, дом был продан в 2021 году за более чем 10 миллионов долларов. Актер владел им более двух десятилетий.

Бывший дом Ди Каприо сгорел

Джейми Ли Кертис

Актриса Джейми Ли Кертис рассказала, что она и ее семья в безопасности.

"Моя община и, возможно, мой дом горит. Моя семья в безопасности. Многие мои друзья потеряют свои дома. Также много других общин. Берегите друг друга. Держитесь подальше и позвольте пожарным выполнять свою работу. Молитесь, если вы в это верите, и даже если не верите, молитесь за тех, кто верит", — завершила она свой пост.

Семья Джейми Ли Кертис в безопасности

Перенос объявления номинантов "Оскара-2025"

Объявление номинантов на "Оскар-2025" перенесли с 17 на 19 января из-за масштабных пожаров в Калифорнии. Большинство членов киноакадемии проживают в Лос-Анджелесе и не смогут вовремя проголосовать. Кроме этого, перенесли церемонию вручения Critics' Choice Awards с 12 на 26 января.

The NYT пишет, что в среду, 8 января, вечером огонь перекинулся на голливудские холмы и угрожает знаменитому театру "Долби", где каждый год проходит церемония вручения "Оскар".

Среди тех, кто в зоне риска, — Том Хэнкс и Рита Уилсон. Их особняк стоит $26 миллионов долларов. Пара, которая прожила вместе 36 лет, приобрела дом, построенный в 1996 году, в 2010 году. В нем четыре спальни, пять ванных комнат и множество удобств, включая театр и бассейн в земле.

Также может быть разрушено имение режиссера Стивена Спилберга.

Общие убытки чрезвычайной ситуации в Калифорнии могут достигать 50 млрд долларов.

Напомним, спутники показали, как лесные пожары выходят из-под контроля.

Ранее Фокус писал о том, что район знаменитостей в Лос-Анджелесе охватил масштабный пожар: кто уже потерял роскошное жилье.