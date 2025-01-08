Район знаменитостей в Лос-Анджелесе охватил масштабный пожар: кто уже потерял роскошное жилье

Власти предупреждают, что пожары будут только усиливаться, поэтому в этом районе объявлена эвакуация.

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Сильные лесные пожары, которые охватили Южную Калифорнию, вышли из-под контроля, а огонь охватил богатый район Пасифик-Палисейдс, где живут немало звезд Голливуда, спортивных знаменитостей и другие представители элиты. Стихия уничтожает дорогие дома, превращая их в груды обгорелых руин. По информации The New York Times, из зоны бедствия эвакуированы уже десятки тысяч человек.

Среди звезд, чьи особняки оказались в зоне риска, Бен Аффлек, Крисс Пратт и многие другие. Аффлек купил недвижимость в этом районе летом прошлого года, отдав за него $20,5 миллионов, из которых $10 миллионов взял в ипотеку.

Звезда реалити-шоу Спенсер Пратт и его жена Хайди Монтадж уже потеряли свою недвижимость, которая сгорела.

Сын Спенсера Пратта на балконе их дома, которого больше нет. Огонь уничтожил семейное жилье

77-летний актер Джеймс Вудс, лауреат премии "Эмми", оказался среди тех, кто был вынужден бежать. Он показал видео пожара возле своего дома, готовясь к эвакуации.

"Стою на подъездной дорожке, готовясь к эвакуации. Над нами пролетает много самолетов, сбрасывающих воду", – сказал Вудс. По его словам, повезло, что пожарные очень хорошо справляются со своей работой. Мужчина опубликовал серию фотографий и видеороликов, документирующих ущерб.

Джеймс Вудс показывает масштабы пожаров

Актер добавил, что в районе, где он жил, есть несколько начальных школ, и местные власти сделали все, чтобы безопасно эвакуировать детей.

Вечером 7 января президент городского совета Лос-Анджелеса Маркис Харрис-Доусон объявила чрезвычайное положение, предупредив, что худшее из штормовых явлений "еще впереди". Это значит, что угроза роскошной недвижимости остается чрезвычайно высокой.

Среди тех, кто в зоне риска, – Том Хэнкс и Рита Уилсон. У них в Пасифик Палисейдс особняк стоимостью $26 миллионов. Пара, прожившая вместе 36 лет, приобрела дом площадью 1,5 акра, построенный в 1996 году, в 2010 году. В нем четыре спальни, пять ванных комнат и множество удобств, включая театр и бассейн в земле.

Также в этом районе находится дом звезды фильма "Лучший стрелок: Мавэрик" Майлза Теллера и его жены, модели Келей Сперри. Они стали владельцами особняка за $7,5 миллионов марте 2023 года.

Еще одна потенциальная жертва грядущего пожара – певица R&B Джене Айко. Она приобрела дом в районе, заполненном знаменитостями, в 2023 году примерно за $5,6 миллионов. В нем звезда живет со своим парнем-рэпером Биг Шоном.

В свое время в одном из таких пожаров свой дом потерял голливудский актер Джерард Баттлер.

Ранее Фокус писал, что Бен Аффлек снова провел время с бывшей женой.