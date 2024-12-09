Бен Аффлек снова провел время с бывшей женой (фото)

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек были женаты более 10 лет. Родители троих детей сохраняют теплые отношения после разрыва.

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Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек снова провели время вместе в этот праздничный сезон. Об этом пишет Page Six.

Бывшие супруги, которые решили расторгнуть свой 10-летний брак в 2015 году, были замечены в авто в Калифорнии. Экс-супруга Бена Аффлека выглядела непринужденно в сером свитере и джинсах из светлого вытертого денима.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Прогулка состоялась сразу после того, как Гарнер и Аффлека заметили на праздновании Дня благодарения вместе с их детьми: Вайолет, 18, Серафиной, 15, и Сэмюэлем, 12.

А источник, близкий к Бену, сообщил, что он чувствует себя "благословенным" окружить себя семьей на День благодарения после его разрыва с Дженнифер Лопес.

"Несмотря на то, что Бен и Джен [Гарнер] уже некоторое время разведены, он чувствует определенный уровень комфорта с ней", — говорит инсайдер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с сыном Фото: Getty Images

Сейчас оскароносный актер переживает бракоразводный процесс с Дженнифер Лопес, на которой женился в 2022 году. Его бывшая жена поддерживает Аффлека в этот период.

Напомним, как Дженнифер Лопес переживает развод с Беном Аффлеком.

Также Фокус писал о попытках Дженнифер Гарнер помирить Бена Аффлека с Джей Ло.