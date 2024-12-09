Бен Аффлек знову провів час з колишньою дружиною (фото)
Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек були одружені понад 10 років. Батьки трьох дітей зберігають теплі стосунки після розриву.
Дженніфер Гарнер і Бен Аффлек знову провели час разом у цей святковий сезон. Про це пише Page Six.
Колишнє подружжя, яке вирішило розірвати свій 10-річний шлюб у 2015 році, помітили в авто в Каліфорнії. Ексдружина Бена Аффлека виглядала невимушено в сірому светрі та джинсах зі світлого витертого деніму.
Прогулянка відбулася відразу після того, як Гарнер та Аффлека помітили на святкуванні Дня подяки разом з їхніми дітьми: Вайолет, 18, Серафіною, 15, і Семюелем, 12.
А джерело, близьке до Бена, повідомило, що він почувається "благословенним" оточити себе родиною на День подяки після його розриву з Дженніфер Лопес.
"Незважаючи на те, що Бен і Джен [Гарнер] вже деякий час розлучені, він відчуває певний рівень комфорту з нею", — каже інсайдер.
Наразі оскароносний актор переживає шлюборозлучний процес з Дженніфер Лопес, з якою одружився у 2022 році. Його колишня дружина підтримує Аффлека в цей період.
Нагадаємо, як Дженніфер Лопес переживає розлучення з Беном Аффлеком.
Також Фокус писав про спроби Дженніфер Гарнер помирити Бена Аффлека з Джей Ло.