"Знову на полюванні": як Дженніфер Лопес переживає розставання з Беном Аффлеком (фото)

Джей Ло почала зустрічатися з Беном Аффлеком незабаром після свого розриву з баскетболістом Алексом Родрігесом. Актор допоміг їй забути колишнього коханого.

Американська співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес після свого розставання з Беном Аффлеком переживає не найкращі часи. Тепер вона вчиться ставити кар'єру на перше місце, повідомляє Daily Mail з посиланням на джерело, близьке до артистки.

Співачка в особистому житті рідко була сама. Відомо, що пара відновила свій роман незабаром після того, як 55-річна Лопес оголосила про своє розставання з 49-річним баскетболістом Алексом Родрігесом 2021 року.

Дженніфер тепер поставила перед собою завдання приділяти більше уваги собі і не планує зустрічатися з кимось зустрічатися після того, як у серпні подала на розлучення з 52-річним Аффлеком. Але, за словами інсайдера, співачка, переживаючи своє четверте розлучення у своєму житті, "хоче трохи розважитися".

Співачка Дженніфер Лопес Фото: Jennifer Lopez/Facebook

"Джен, як і більшість людей, хотіла б знову мати любов у своєму житті. Однак єдина людина, якій вона має зараз приділити час, — це вона сама. Зірка зосереджена на своїй роботі та хоче, щоб 2025 рік став роком, коли вона знову стане сама собою. Зараз Лопес не шукає активно побачень і все ще переживає втрату Бена. Їй подобається вступати в стосунки майже відразу після закінчення попередніх... Поки що вона не шукає серйозних стосунків, але хоче трохи розважитися. Вона знову на полюванні. Очевидно, Дженніфер показує Бену, кого він втратив", — повідомило джерело виданню.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Раніше, 12 листопада, Фокус писав про те, що Бен Аффлек часто засмучений через Дженніфер Лопес. Актора втомили часті запитання про співачку. Він хоче швидше залишити минуле в минулому.